2018-11-04 15:01

〔記者沈佩瑤/台北報導〕台北市長柯文哲日前和知名饒舌音樂公司「顏社KAO!INC.」合作,與嘻哈歌手春艷錄製嘻哈單曲MV《Do Things Right》,今天在臉書釋出MV花絮,他在貼文中表示,暢銷單曲印證了「每次我覺得怪怪的東西都會大紅」這個定律。

柯P在歌曲中大唱「Do the right thing Do things right~」、「怪怪的怪怪的」,在網路上引起熱烈討論,美國網路音樂媒體「EDMTunes」則稱「這就是讓柯市長脫穎而出的地方!我相信他一定會取得成功!」

柯文哲今天在臉書釋出幕後花絮,他在貼文中表示,感謝拍攝團隊的幫忙,「他們叫我演自己就好,這個沒有人比我更擅長」,也感謝大家的支持,讓這首歌竟然衝進網路平台的點播排行榜,莫名奇妙變成暢銷單曲,再次印證了「每次我覺得怪怪的東西都會大紅」這個定律。

他在MV花絮中也提到,自己每天最大的問題就是假裝世界上的人都不存在,每天過自己的日子,所以就是因為這樣才得罪所有人。