林智堅西區後援會成立 1200人擠爆現場

林智堅西區後援會成立，1200人爆現場力挺！（記者蔡彰盛攝）

2018-11-04 12:07

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅西區後援會暨郭文銘、陳建名聯合競選總部成立大會，上午在青南宮成立，1200人到場力挺，讓南勢里現場爆棚，林智堅表示，他與郭文銘、陳建名是南勢「會做事鐵三角」，將聯手為鄉親帶來更多建設，議員候選人陳建名、郭文銘里長則表示，「一票文銘、一票建名、一票智堅」，鐵三角以每人獲兩千票為目標，要再創南勢里繁榮。

上午成立大會於大南勢地區重要信仰中心的青南宮隆重展開，林智堅與立委柯建銘連袂出席，在千餘名西區鄉親的歡呼凍蒜聲中進場，並為陳建名、郭文銘大力催票，以「母雞帶小雞」方式拉抬候選人聲勢。

柯建銘表示，選舉倒數19天，今天人山人海來挺陳建名、郭文銘，未來將與林智堅市長連線，提供里民連續性的服務，他認識陳建名超過十年，建名最初在擔任服務處工讀生時任勞任怨，就讓他印象非常深刻，懇請鄉親一定要給肯打拼的年輕人機會。

郭文銘激動表示，將以林智堅、陳建名、郭文銘在南勢里拿下兩千票為目標，再造南勢榮耀，在市長的支持下，客雅溪沿岸持續整治，路越來越平，南勢環境也越來越好，未來要持續團結，讓南勢更繁榮。

陳建名表示，他給鄉親兩個承諾，一定做好民意代表的工作，首先，不管西區北區，只要鄉親有問題，他一定全力服務；也將用市府多年經驗，用心監督市政，以「沒有最好，只有更好」的高品質，給里民最好的服務品質。

林智堅表示，南勢里郭文銘里長，以及他宛如兄弟的陳建名，是南勢「會做事鐵三角」，當年他第一次選議員，南勢里的鄉親放下手邊工作助選，給他最大溫暖，他感謝至今，郭文銘里長本屆首次當任里長，對里民照顧非常用心，民眾的需求都立刻去做，與他聯手，造就南勢里這幾年的大進步、大蛻變。

林智堅說，客雅溪逐段整建完成，竹香北路也在郭文銘里長的請托下，與他攜手爭取中央經費完成建設改變，未來將持續完善，與竹香南路串成6公里長的人行步道；將完成的南勢多功能活動中心，未來裡面有親子館、社區公托、長照據點，長輩孩子都能使用，「選對人，會做事，4年也能改變一個里！」

林智堅市長說，陳建名擔任市府秘書期間，就與他跑遍南勢會勘工程促成改造，是將加入改造南勢里的新血，今日幾乎全南勢地區的鄉親都站出來，力挺陳建名、郭文銘，未來年一定能延續城市改變！