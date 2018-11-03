「韓流」外溢彰化？ 蔡英文淡定笑回6個字…

總統蔡英文淡定笑笑說，她不擔心韓國瑜來彰化輔選。（記者張聰秋攝）

2018-11-03 18:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕總統兼民進黨主席蔡英文今天下午南下彰化市，參加彰化縣社區照顧關懷據點成果展，與千名長輩同樂，與阿公阿嬤玩擲骰子互動，力挺魏明谷連任。被媒體問及會不會擔心韓國瑜也來彰化替國民黨王惠美輔選，因而衝擊魏明谷選情？她不假思索笑著回說：「為什麼要擔心？」

活動場區在彰化縣立體育館，場外有社區攤位，蔡英文先在場外與民眾體驗復古桌遊，她當「莊家」與民眾比擲骰子數字，蔡英文先對媒體回答不會擔心「韓流」助選效應，緊接媒體問對魏明谷有無信心？蔡英文回說，「有！」

蔡英文與民眾互動時，王惠美也出現在會場，媒體問她是來拚場的嗎？王惠美說，她是來向鄉親致意。

活動由社區和團體表演舞蹈揭開序幕，長者跳出活力、舞出健康，場面熱鬧。蔡英文致詞細數長照2.0內容，讚揚魏明谷推動長照有成，廣設社區關懷據點讓長者不孤寂。

蔡英文說，台灣健保是全世界做得最好，健保照顧民眾生病，長照照顧民眾年老生活要更健康，目前長照2.0符合各地社區需求，擴張速度快，再過幾年，全世界都會知道台灣還有長照2.0，能與健保世界第一齊名。

蔡英文懇請鄉親讓魏明谷連任，她說，選民選縣長，總統也要選縣長，地方選出好縣長可配合中央政府貫徹國家政策，做得更落實，也因好的社福和長照計畫，彰化未來可變成長者樂園。

魏明谷也向長者解釋縣府廣設社區關懷據點，目的鼓勵長者接觸人群，他在台上調查，有多人少在今年99重陽節領到3000、6000、9000元敬老禮金？緊接著他問台下長者，「369」讓長者領得長長久久，縣長要支持誰呢？台下有人答「魏明谷」，魏明谷接話回說，「你們都好聰明」，他比喻說，長者年輕時繳稅，好比向政府跟會，老了標會領回，他當縣長代表政府，發放「369」長者領得合理又正當。

活動壓軸摸彩活動，蔡英文抽出42吋電視幸運得主，魏明谷抽出智慧型掃地機器人，巧合的是，兩項大獎落在同一社區，但不同人中獎。

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