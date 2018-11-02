斥韓國瑜惡質選舉操作 總工會理事長林明章發聲明

2018-11-02 08:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對媒體報導，國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨晚參加高雄市總工會餐會，並影射該會理事長林明章陣前倒戈？陳明章發表聲明斥責，強調「韓國瑜未獲邀請，即跑到餐會進行惡質選舉操作，本人感到憤怒。」

根TVBS報導，韓國瑜昨晚參加高雄市總工會餐會，原先支持陳其邁的總工會理事長林明章，似乎婉拒3號晚間，陳其邁勞工後援總會成立的邀約，似乎立場轉變，但行事低調的他，從頭到尾都沒上台，反而是副理事長上台介紹韓國瑜。

對此，林明章相當生氣，他強調，感念陳其邁長期支持勞工及工會，不遺餘力，多次在總工會會訊及活動，大力呼籲勞工會眾共同支持陳其邁，擔任未來高雄市長。

林明章說，日前獲邀並同意擔任陳其邁勞工後援總會榮譽總會長，11月3日勞動者之夜，他將號召廣大高雄勞工兄姊共同參加，展現勞工團結力量支持陳其邁。

林明章表示， 韓國瑜未獲邀請，即跑到餐會進行惡質選舉操作，本人感到憤怒。

陳其邁陣營指出，最近這種選舉操作新聞愈來愈多，日前中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長謝尚廷拜會韓國瑜，也被媒體暗指倒戈？

謝尚廷則發出多篇聲明駁斥，澄清陳其邁是他20多年醫界好友，認同他的理念。此次選舉也擔任他後援會幹部，全力支持好友參選，沒有懸念。