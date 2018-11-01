陳菊幫蘇貞昌電話催票 籲「選對人、會做事」

民進黨新北市長候選人蘇貞昌電話拜票中心今天啟動，總統府秘書長、蘇貞昌競選辦公室主任委員陳菊也在下班後，親自到總部幫蘇貞昌打電話催票、拉票。（記者賴筱桐攝）

2018-11-01 21:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌電話拜票中心今天啟動，總統府秘書長、蘇貞昌競選辦公室主任委員陳菊也在下班後，親自到總部幫蘇貞昌打電話催票、拉票，同時間蘇貞昌出席深坑競選總部成立音樂會，兩人分進合擊、全力衝刺。陳菊說，新北市的選情五五波，非常緊繃，呼籲市民「選對人、會做事」！

陳菊連續撥打幾通電話，有民眾一聽到陳菊的聲音，忍不住驚呼：「是真的嗎？」也有市民展現熱情，向陳菊保證一定會支持蘇貞昌，陳菊拜託除了市長選蘇貞昌，還要力挺民進黨籍新北市議員候選人。

陳菊說，許多志工朋友在下班後，義務打電話為蘇貞昌拉票，這次新北市的選情五五波，非常緊繃，民進黨全黨上下與全台灣各地都非常關心，希望新北市「選對人、會做事」，在未來4年帶來很大的改變，她感嘆自己沒有太多時間替蘇貞昌助選，透過電話拜票中心成立的機會，她特地到總部打電話，拜託市民朋友支持蘇貞昌。

關於近來民進黨內部民調指出，蘇貞昌的支持度僅小輸對手國民黨新北市長候選人侯友宜0.2％，陳菊認為，民進黨內部民調非常嚴謹，不是要讓某些人高興或某些人不高興，民進黨所有民調都是滾動式的民調，她會比較相信，至於其他各自不同的民調，都有不同的立場，尊重、參考就好。

陳菊說，她對新北市民非常有信心，相信以蘇貞昌的努力，並且提出好的政見，以及到現在為止，新北市民對蘇貞昌都非常懷念，她呼籲，「選對人很重要，會做事很重要」，新北市都有這樣的共識，希望替蘇貞昌加油打氣。

陳菊說，她對新北市民非常有信心，相信以蘇貞昌的努力，並且提出好的政見，以及到現在為止，新北市民對蘇貞昌都非常懷念，她呼籲，「選對人很重要，會做事很重要」，新北市都有這樣的共識，希望替蘇貞昌加油打氣。