中市「穩定力量」議員 蘇嘉全推薦優質好人選

2018-11-01 14:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕九合一選舉進入倒數計時，候選人為爭取選民青睞，無不使出渾身解數，台中市議會次級團體「穩定力量」陳淑華等6人爭取連任，獲得立法院長蘇嘉全背書，他呼籲選民支持優質好人選，繼續為民服務。

九合一選舉11月24日投票，選戰進入關鍵期，不少候選人都尋求重量級政治人物加持、背書，希望藉由政治名人的高知名度為選情加溫，以獲得更多選民的支持。

市議會「穩定力量」成員陳淑華、邱素貞、翁美春、蕭隆澤、張芬郁、謝明源，這次爭取連任，獲得立法院長蘇嘉全的肯定，除分別與6人合照製作文宣看板，更親自寫推薦信，拜託選民支持優質好人選，讓他們信心倍增，勇往直前。

蘇嘉全在推薦信上提到，陳淑華、邱素貞、翁美春、張芬郁等人不畏強權、不受利誘，熱心公益、關懷弱勢，傾聽基層聲音，是市民權益的守護者；謝明源、蕭隆澤經驗豐富、問政專業、服務熱忱，值得信賴。

蘇嘉全表示，這6名候選人是台中市表現最好的議員，所以有高民調，但高民調不等於高選票。陳淑華、邱素貞強調，坊間都說她們的民調不錯，這是對她們努力的肯定，但一片叫好聲中，反而凸顯潛藏的危機，畢竟，看好度不見得可以全數轉化成票數。

蘇嘉全呼籲選民，堅定信心，要優先投給最優秀的議員，幫「穩定力量」議員拉票、固票，不要讓他們成為遺珠之憾。