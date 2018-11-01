又老又窮會轉彎？ 韓國瑜：別抓我語病

韓國瑜今天參加高雄市新商業會的活動。（記者葛祐豪攝）

2018-11-01 12:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對韓國瑜提出的高雄又老又窮，遇到藍營執政縣市會轉彎，網友也製成韓國瑜又老又窮的台灣地圖來消遣他，陳其邁今天也質疑「苗栗不是最典型的又老又窮嗎？」；對此，韓國瑜受訪時強調「不要抓我語病。」

陳其邁今天在廣播節目上說，韓國瑜說高雄又老又窮，到台南、嘉義，也都批評台南、嘉義是又老又窮，但到苗栗助選時，卻說苗栗拚經濟？他質疑「苗栗不是最典型的又老又窮嗎？」

對此，韓國瑜今天受訪時說，苗栗縣長告訴他，這4年招商7千多億元，「我當然替他拍手叫好」，高雄最重要的是招商引資 投資者愈來愈多，這個縣市長就是好的縣市長，所以他當選後，高雄市也是要招商引資。

韓國瑜強調：「不要抓我語病，不要用我某一段話來打我，來抹黑，我從來沒有抓過陳其邁任何一句語病。」

他說，媒體問他關於陳其邁，他都講陳其邁長得一表人才、五官清秀，有很多婦女票，「他能不能多稱讚我一點，包括蘇貞昌，這次選舉台灣只有2個禿頭，大家應該要相親相愛。」

另針對陳其邁呼籲韓國瑜趕快來辯論，多辯幾場，韓國瑜表示「我怎會懼怕辯論？而且真理愈辯愈明」，現在還在喬時間，他非常樂意接受，除了電視辯論，很快也會有1場公辦辯論。