綠選將林智鴻怒批韓國瑜「韓式恐怖」

2018-10-31 19:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對國民黨高雄市長候選人韓國瑜稱當選市長後政治意識型態抗議通通不准，民進黨鳳山區市議員候選人林智鴻痛批韓國瑜「違憲」，從「韓式唱衰」升級為「韓式恐怖」。

民進黨鳳山區市議員候選人林智鴻表示，遊行請願是憲法保障人民的基本權利，韓國瑜若要打壓集會遊行，根本已是「超越憲法」的「違憲」候選人，他更批判韓國瑜過去作為「紅衫軍」雲林副總指揮，擔任台北縣中和市副市長期間也曾「銜市長之命」前往聲援倒扁，如今又將打壓一切政治抗議，根本就是雙重標準，從「韓式唱衰」升級為「韓式恐怖」。

林智鴻表示，高雄市作為海港城市，包容性格一直是這塊土地的象徵，不只是金錢、貨物的流通，更是思想、資訊的自由開放。陳情抗議更是弱勢者求助無門時的最後管道，若市長可以決定「何種言論」不能見容於這座城市，將不同意見一概以「意識形態」大帽蓋上，充耳不聞甚至打壓，那這座城市便將失去靈魂與特色，更將成為一座在言論自由方面「向中國看齊」的城市。

林智鴻說，今年是2008年「野草莓學運」10週年，當年他抗議馬政府迎接陳雲林時，將反對者用暴力手段驅離導致流血，挺身與同學以及市民們共同發起該次行動，也曾被馬政府以違反「集遊法」的首謀移送。

林智鴻痛批韓國瑜主政下的高雄，難道要重演10年前的陳雲林事件，以及4年多前的太陽花流血衝突事件嗎？他更指出，2006年中和市長邱垂益「指派」韓國瑜聲援在錦和公園的倒扁運動，韓更曾到雲林擔任紅衫軍副總指揮，韓自己就是「上街搞政治意識形態」的過來人，難道以後韓主政下的高雄，將是遊行標準「藍綠有別」的城市嗎？

林智鴻認為，這次選舉除了是虛幻拚經濟假象與務實穩健經濟發展的「選擇題」外，更是「造假或真實」、「歪曲或正直」的道德「是非題」，面對韓國瑜繼造假風波不斷後，再爆出打壓集會遊行政見，他呼籲曾經一起走上街頭的戰友們，在「制衡藍綠」以前，應先制止此等「韓式恐怖」入主市府，保障高雄這座城市的多元與自由。