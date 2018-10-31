稱當選後不准「意識形態」示威 律師諷：高雄韓皇？

韓國瑜29日接受媒體專訪，表示有關政治、意識形態的示威抗議都不准在街頭出現，被批限制人民憲法保障的基本自由。31日韓又改口說不會阻擋、但會採道德勸說。圖為韓國瑜。（資料照）

2018-10-31 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前接受媒體專訪時，表示高雄近2、30年被意識形態纏得喘不過氣，若當選高雄市長，將禁止政治性及意識型態的集會遊行；31日韓國瑜又改口說不會阻擋、但會採道德勸說，遭律師諷：既然韓國瑜不受民主憲法的約束，韓也可以宣布「高雄韓皇登基」。

綜合媒體報導，韓國瑜29日接受「中時電子報」《無色覺醒》的節目專訪，表示環保、教育，治安不好都可以抗議，獨獨有關政治、意識形態的示威抗議都不准在街頭出現，被批限制人民憲法保障的基本自由。31日韓國瑜改口說他又不是獨裁者，憲法賦予人民權利有陳情及集會的自由就不會阻攔，但會道德勸說，並全力拚經濟。

律師黃帝穎31日在臉書PO文，諷刺韓國瑜是「超越憲法的男人」，可以隨便剝奪人民被憲法保障的基本權利，那也可以無視投票權與地方自治，直接宣布當選。甚至比擬成高雄韓皇、北京習皇，黃更指出，韓國瑜粉絲的存在，就是對台灣民主的諷刺。