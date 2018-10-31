韓國瑜禁「意識形態」上街 溫朗東：言論自由很重要

韓國瑜接受媒體專訪，稱當選高雄市長後，政治、意識型態等抗議活動通通不准在街頭出現。對此溫朗東認為，100%的言論自由很重要，且環保、勞權、治安都是意識形態的一種。（資料照）

2018-10-31 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜在接受媒體節目專訪時，直截了當表示，如果當上高雄市長，所有高雄街頭政治的抗議、意識形態的請願，全部不准，對此「時事評論人」溫朗東認為，100%的言論自由很重要，且環保、勞權、治安都是意識形態的一種。

韓國瑜29日接受專訪時說，若他當選，高雄市「環保可以抗議、教育可以抗議，治安不好都可以抗議，你都可以抗議，唯一意識形態，對不起，通通不准」，無論是獨立或是統一運動皆同，希望「經濟一百分，政治零分」。

溫朗東今在臉書撰文分析，開頭直言「戒嚴高雄市長候選人」，或許有人緩頰會說「環保、勞權、治安還是可以上街抗議，不過就『意識形態』不行」。溫朗東表示，環保、勞權、治安都是意識形態的一種，他舉例，若再將意識形態限縮到「對中國的態度」，日後由台獨人士組成的環運勞運因此被鎮壓，該怎麼救濟？

溫朗東認為，100%言論自由相當重要，因言論自由若被掌權的人打了一大折扣，這個折扣可以在權力運作下繼續擴大。

本報報導，韓國瑜今天下午被問及此事表示，他是希望高雄「經濟一百分，政治零分」，如果憲法賦予人民權利有陳情及集會的自由就不會阻擋，會採取「道德勸說」，強調「我們又不是獨裁者」。