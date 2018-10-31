高雄不老不窮！ 泰國新住民拍片分享高雄的美好

2018-10-31 14:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄又老又窮、是真的嗎﹖來自泰國、住在高雄、曾擔任多年空姐的新住民章少玲，對於近期瘋傳的選舉語言感到不解，她以自身經驗描述高雄到處是美景，且生活非常便利，常拍影片與家鄉親友分享高雄的好，還多次擔任導覽、帶著家鄉親友走逛高雄市區與郊區，她強調，高雄一點都不老不窮。

章少玲說，以前因為工作關係，她走訪過世界許多城市，覺得每個城市都有他的特色與問題，對於高雄，章少玲以多元文化、便利、美麗等詞具形容。

她舉例，先前姪子姪女來高雄玩，要搭機回泰國前、發現還有一點時間，姪子姪女很想去新崛江逛逛，她以手機查詢交通資料，確認可搭高雄捷運往返，隨即帶著姪子姪女趕到新崛江，順利完成年輕人的願望，也凸顯高雄的便利。

喜歡觀察、品味城市風貌的章少玲，把自己走逛高雄的經驗製成許多短片，並成立ON MY BIKE WAY臉書粉絲頁，透過網路分享高雄的美。

她也提到以一位不懂中文的外國遊客來說，高雄需要更多語言方面的輔助、尤其是英文，還好現在有手機可查詢，但仍建議觀光景點或商圈，可以嘗試加強語文資源。

對於有人形容高雄又老又窮﹖章少玲覺得高雄一點都不老不窮，她指出每個城市發展都需要時間，即使講這句話的人，也不可能一瞬間就把高雄大轉變。她表示自己真的喜歡這裡，也期盼大家更欣賞高雄。