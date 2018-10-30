網友提問路平、性平 蘇貞昌暢談市政藍圖

2018-10-30 16:28

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天中午接受公民監督平台「沃草」專訪直播，網友提問「是否取消機車二段式左轉」、「馬路平整怎麼做」、「是否支持同婚」等；蘇貞昌對於提問一一回應。

網友提問是否支持機車取消二段式左轉，蘇貞昌表示，交通有其法規，遵循法規是首要的，不過每個地方都有其在地狀況，加上機車和汽車擦撞時，機車往往是容易受害的一方，在遵循法規的前提下，部分路口若有取消的條件，確實可以取消，標線、標誌要標示清楚，路平不僅談馬路，也要讓人行道鋪得平整，讓嬰兒車、輪椅族都可以有平坦的馬路經驗；另外，因為新北市幾個地方正在施作捷運，圍籬拉得範圍影響了機車族，若是擔任新北市長，將會要求加快工程進度，也檢視圍籬所拉出的範圍，盡量讓機車有道路可以行走。

蘇貞昌另也批評，新莊區中正路去年就開挖了66次，道路建設和挖補都是公務機關，對於市府允許挖補或是後續填補驗收，都將會嚴格地看待把關。

關於性平政策、同婚看法。蘇貞昌表示，應該尊重人人都有追求幸福的權利，很多以前觀念不對需要修正，所以需要性平教育的推動，要創造對所有人都性別友善的環境；關於同婚議題，長年都支持每個人都有追求幸福的權利，這個都該給予尊重，不是這樣基礎上的討論都不支持。