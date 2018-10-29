高市11區長人事異動 謝汀嵩榮陞環保局副局長

2018-10-29 15:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府民政局今發布區長等11人的人事異動，殯葬處長謝汀嵩任內表現優異，榮陞環保局副局長，六龜區長宋貴龍任內為地方爭取許多建設，榮陞民政局專委，新一波人事將於11月1日生效。

民政局表示，殯葬處長謝汀嵩任內表現優異，推動殯葬業務改革，成功處理陳姓阿嬤停靈暫厝鬧區伴屍近300天事件，深受肯定，此次榮陞環保局副局長。

殯葬處長由現任大社區長蔡翹鴻升任，蔡翹鴻今年3月才接任大社區長，是高市歷年來最年輕區長，年輕有為又熟悉宗教寺廟業務，不到8個月再榮陞殯葬處長，推動民政業務無縫接軌。

值得一提的是，六龜區長宋貴龍從基層做起，在六龜區服務長達13年，從戶所主任升任區長，任內向中央爭取1億多元經費，深受地方民意肯定，榮陞民政局專門委員，六龜區長由現任大樹區長楊孝治平調接任，將持續為地方爭取建設。

環保局仁武區清潔隊長李坤守是優秀人才，又是大社在地人，榮陞大社區長，被外界視為是大黑馬；大樹區公所主任秘書陳景星從基層出身，與地方關係良好，長期協助區長處理地方事務，這次榮陞大樹區長，地方認為是實至名歸，大樹區公所主秘由林園區戶政事務所主任王瑞麟接任。

此外，新興區長黃伯雄調任林園區戶政事務所主任，內門區長邱瑞金調任新興區長，原秘書室主任黃中中升任內門區長，民政局專員陳淑鈴升任秘書室主任。