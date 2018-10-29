彈劾案記名立院初審通過 將送朝野協商

立法院司法及法制委員會今審查「監察法部分條文修正草案」，通過民進黨團修正動議，彈劾案審查會應以公開記名投票表決。（記者謝君臨攝）

2018-10-29 14:12

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院處理彈劾案過往採秘密投票方式，被質疑不夠透明，且因過去涉洩密的前檢察總長黃世銘、關說縱放酒駕嫌犯的前基隆市長張通榮等彈劾案遭封殺，引發爭議；立法院司法及法制委員會今審查「監察法部分條文修正草案」，通過民進黨團修正動議，彈劾案審查會應以公開記名投票表決；此外，也修正彈劾案在審查決定後就應公布相關內容，而非彈劾成立後才公布。本案將交由黨團協商。

參與審查的立委李俊俋指出，透過本次修法，希望監察院未來對於彈劾案，不管贊成或反對，都應公開記名為之，彈劾、糾舉、審計是監察院的憲法權力，要行使這樣的憲法權力本應負責，所以贊成或反對都應公開記名，讓大家知道，跟立法院行使每一個案都應公開記名投票一樣。

李俊俋表示，未來彈劾案就算沒過，也要公開，彈劾既然已經做了決定，就應公開給社會大眾知道理由是什麼。過去最明顯的例子，包括黃世銘案及張通榮案，黃是違反通保法，張是違反社會秩序維護法，法院都判有罪了，監察院的彈劾卻未通過，不通過又不公開，透過本次修正，希望未來彈劾都應公開為之。

針對監察法第8條，立法院今初審通過民進黨團修正動議，「彈劾案之審查會，應以公開記名投票表決」，以投票委員過半數同意成立決定之。彈劾案決定成立後，監察院應即向懲戒機關提出之。此外，由於現行憲法增修條文已明定正副總統彈劾案由立法院提出，而非監察院，故刪除第5條。

第11條彈劾案之審查委員，與該案有關係者，應行迴避，此部分維持原條文；第13條則通過立委黃偉哲版本，監察院人員對於彈劾案在未經審查決定前，不得對外宣洩；監察院於彈劾案審查決定後，應公布之。換言之，未來即使彈劾案沒有通過，監察院也要對外公布審查結果，供社會檢驗。

另，初審條文也明定，行政院或有關部會接到糾正案後，應即為適當之改善與處置，並應以書面答復監察院，如逾2個月仍未將改善與處置之事實答復監察院，監察院得以「書面」質問之。