聲援婦聯會惹議 柯P：那天是雞同鴨講

台北市長柯文哲今天（29日）赴欣欣客運木柵調度站，出席台北市第一條電動公車路線通車典禮。（記者黃耀徵攝）

2018-10-29 12:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前出席眷村文化座談會，談到轉型正義時，柯聲援婦聯會、救國團，說「現在運作都好好的…，你管它過去在幹什麼？」引發譁然。柯文哲繼昨天稱婦聯會不是他責任，今天受訪則感嘆「那天最大問題是雞同鴨講，雷倩在講婦聯會，我在講救國團」。

柯文哲上午出席雙北首條電動公車路線啟動記者會後受訪，再談婦聯會相關發言。針對民進黨市長候選人姚文智批他比國民黨還恐怖？柯解釋，座談會那天最大問題是雞同鴨講，「雷倩在講婦聯會，我在講救國團」，不過後來發現婦聯會他也不熟，但就身為台北市長處理過的轉型正義，比較成功的是救國團，至於劍潭青年活動中心雖不到大家都滿意，但至少OK。

至於國民黨市長候選人丁守中批他是在給藍營灌迷湯，柯直言，「唉唷，我的個性是想講啥就講啥，也不用去討好誰講什麼話，一樣啦，你拿藍的票，就少掉綠的票，何必咧，最後做自己就好。」

柯說，處理救國團的時候就有秉持「先解決眼前問題、避免發生、追究責任」的順序原則，但他也坦言現在處理大彎北段、內湖五期就沒有那個順利，因為同一批人現在幫他蓋公宅、推公辦都更，會有點辦不下去。

談到是否覺得黨產會在追究婦聯會責任？柯再次強調，他那天談話是基於處理救國團的經驗，還有現在處理大彎北段的經驗，重點在把握順序就可以了。

但柯曾稱前音樂教師蕭曉玲遭校方解聘案事關轉型正義，且蕭曉玲遭解聘根本是國家暴力，最後卻髮夾彎仍同意解聘，如今有關婦聯會言論又引發藍綠反彈，媒體問柯是不是也有不了解的地方？柯重申「婦聯會我本來就不熟」，至於蕭曉玲案是雙方都有錯，但國民黨講半段、民進黨講半段，湊起來就是典型的如果要追究說誰犯錯要處罰，搞到最後就會辦不下去了。