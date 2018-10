對尬丁守中 柯P人生首支嘻哈MV上線

台北市長柯文哲人生首支MV「Do things right feat. 春艷」今釋出。(圖擷取自柯文哲臉書)

2018-10-28 12:55

〔記者沈佩瑤/台北報導〕台北市長柯文哲人生首支MV「Do things right feat. 春艷」今釋出,只見柯P展現驚人「面癱」演技,搭配誦經般「怪怪的」、「Do the right thing」、「Do things right」等歌詞,大批網友笑稱看完感覺真的「怪怪的」,但也有不少柯粉留言直呼「是在帥什麼」、「太鏘了」。

柯文哲競選辦公室強調「這不是競選歌曲!」而是因為柯文哲希望了解次文化產業,並且希望有所互動,所以實際參與產製流程,從一開始的作詞、作曲到最後拍攝MV,今天就是一個成品的展現。

只見影片中出現多處熟悉場景,包括台北市政府大廳、環南市場以及斯文里整宅。柯文哲在臉書貼文中表示,前陣子訪問顏社 KAO!INC.工作室,經過一整天拜師學藝後,慢慢理解嘻哈與饒舌不只是美國黑人的音樂,而是年輕人對社會表達意見的一個管道,所以他跟春艷一起創作了一首歌,來表達他對這個「怪怪的」政治文化的質疑。

他也說:「這不是競選歌曲,這是我體驗嘻哈文化、饒舌音樂後,交給大家評分的作品,獻給每一個不想被這個怪怪的世界束縛的你們。」

貼文最後並放送11月10日「萬人應援」挺柯P活動訊息,現場可望聽阿北開金口熱唱。