柯P搶先「決戰市府路」 11/10日「萬人應援」

2018-10-27 19:21

〔記者沈佩瑤/台北報導〕台北市長柯文哲原本有意申請台北市政府前的市府路,舉辦11月23日選前之夜,卻搶輸對手姚文智。柯陣營展開絕地反攻,柯文哲臉書今天宣布,搶先在11月10日在同一地點舉行「萬人應援」;這也是繼上週六北投園遊會後,柯陣營第二場大型造勢活動。

柯文哲在臉書PO文說,堅持做對的事就是進步價值,「我們已經改變成真!一起讓改變持續發生!」從今年的募資,他們見證大家對台北的期待,他本人也體悟到自己肩負的嚴肅任務。「我知道,這是一場沒有回頭空間的政治文化改革的社會運動。該堅持的信念,我們就要堅持下去」。

距離九合一投票日剩下不到一個月,柯文哲說,這個時間點正是這場運動的關鍵時刻,因此,11月10日他誠摯邀請teamKP帶著信心和朋友到市政府前,與他一起喊出對台北的期待與信念,「用teamKP的力量撼動全城,撐開這段改造政治文化的道路!」

柯P也在臉書貼文末尾喊話,強調「我沒有政黨的支持,但我有teamKP的夥伴們」、「一起 Do the Right Thing」,還用hashtag的方式標註「市府路唯一一場」、「萬人響應萬人到場」、「柯P保證素顏」。

柯競辦發言人林昆鋒說,市長11月8日開始請假,這場活動是市長請假後的首場大型活動,不同於傳統的競選造勢,將宣告「非典型陸戰啟動」。