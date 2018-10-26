讓苗栗縣18鄉鎮市各具特色 徐耀昌形塑願景

2018-10-26 17:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕尋求連任的國民黨苗栗縣長候選人徐耀昌今天下午在苗栗競選總部發表形塑18鄉鎮市特色的政見與摺頁文宣，每鄉鎮市都有不同版本，詳列各鄉鎮市4年來的建設及未來願景規畫，將在家戶拜訪時分送選民。另外，苗栗縣徐氏宗親會、青溪總會也在總部成立後援會，力挺徐耀昌。

徐耀昌指出，他從政25年，苗栗縣18鄉鎮市走透透，踏遍各村里，上任以來不分黨派、區域及族群，依各地不同建設需求與產業、交通等特色，規畫不同的發展願景，打造一鄉鎮市一特色， 4年來已有具體成果，為延續縣政，提出18鄉鎮市特色形塑政見與摺頁，詳列各鄉鎮市的發展願景。

18鄉鎮市特色形塑分別為頭份市「帶頭向前，科技新都」、竹南鎮「宜居宜遊，金色竹南」、苗栗市「創新行政，富栗之心」、後龍鎮「交通樞紐，健康家園」、頭屋鄉「明湖水鏡，休閒宜居」、公館鄉「創新產業，黃金小鎮」、造橋鄉「農村再生，魅力據點」、西湖鄉「人文薈萃，悠活城鄉」、通霄鎮「產業創新，蔚藍海岸」、苑裡鎮「創意農產，樂活南都」。

銅鑼鄉「人文科技，產業新城」、三義鄉「木雕風華，國際慢城」、卓蘭鎮「浪漫城鄉，水果王國」、三灣鄉「休閒樂活，花田之鄉」、南庄鄉「原鄉老街，慢活莊園」、獅潭鄉「有機農產，化外仙境」、大湖鄉「花果之鄉，草莓王國」、泰安鄉「原民之鄉，美人之湯」。