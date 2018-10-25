吳敦義率眾向蔣介石銅像致敬 促轉會：歌頌戕害民主獨裁者

國民黨主席吳敦義（中）與台北市長候選人丁守中（中右）等，25日赴中正紀念堂向蔣公銅像獻花致意。（記者劉信德攝）

2018-10-25 18:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨今天在中正紀念堂慶祝「抗戰勝利暨台灣光復73週年」，由黨主席吳敦義率眾向蔣公銅像獻花致敬；行政院促轉會痛批，不應一邊高舉民主價值，卻一邊歌頌戕害民主的獨裁者。

促轉會表示，國民黨赴中正紀念堂向蔣中正銅像獻花致敬，還要求各地方黨部同步向當地蔣中正銅像致敬，以紀念台灣光復為名義，實則表現出對蔣介石個人的緬懷，藉此強化威權時期的經濟發展。

促轉會認為，回顧歷史，民主社會應當鼓勵人們珍視的不是威權時代領導者，而是勇於爭取民主的人民。

促轉會強調，要從歷史經驗中反省的，是政府運作缺乏權力制衡的後果，而不是將社會發展成果，歸功於蔣介石一人一黨的建樹。

對於吳敦義今天聲稱，促轉條例是在「追殺國民黨這個競爭的政黨」；對此，促轉會表示，依法獨立行使職權，不以個別政黨利益為考量。

促轉會表示，轉型正義是藉由還原歷史真相、銘記歷史教訓，讓過去錯誤不再發生，不應一邊高舉民主價值，卻一邊歌頌戕害民主的獨裁者。

促轉會也分析，台灣社會對於威權時期獨裁者有著分歧的歷史記憶，過去因政府並無積極作為，僅能流於民間不同立場者的衝突行動角力，未來要透過帶動社會反省討論歷史議題，弭平不必要分歧，進而重建社會信任。