韓國瑜不知競選影片涉侵權？ 他質疑：怎麼可能！

網友Kvenlin於19日上傳的YouTube影片《「即使不便發聲的」也會投給韓國瑜》，被眼尖網友發現是擅自下載和泰汽車形象微電影《叛，初心》中的部分片段，重新以台語配音後製作而成。（圖擷取自YouTube）

2018-10-25 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕還是學不會？國民黨高雄市長參選人韓國瑜的競選影片《幫我回家》日前被爆抄襲，沒想到韓國瑜的「網軍」近日上架的宣傳影片又爆侵權，涉盜用代理豐田品牌的和泰汽車微電影《叛．初心》片段，韓國瑜對此則稱，「不知道有這支影片」。但民進黨立委王定宇則質疑，「怎麼可能不知道」。

最近YouTube上出現一部《「即使不便發聲的」也會投給韓國瑜》的影片，被眼尖網友發現是，竟然是擅自下載和泰汽車形象微電影《叛，初心》中的部分片段，再重新以台語配音後製作而成，影片中主角台詞砲火猛烈，抨擊敵對陣營，內容與車商原影片則毫無關聯。

對此，韓國瑜被問及此事時，稱自己不知道有這支影片，呼籲網友在自行製作影片時要尊重著作權。而PO出這則影片的網友以「本人聲明」的方式，在影片介紹欄位寫下「本片無商業與營利用途，若有侵權之爭端，本人將會將影片下架。」和泰汽車則發出聲明，表示不排除採取法律行動。

對此，綠委王定宇24日在三立《鄭．知道了》痛批，這名貼出影片的網友「知道自己違法才寫這一句」。王定宇表示，面對網路犯罪這種事，不論是名人或政治人物，「千萬不要展現雍容大度」，該告就告，他認為這種做法真的很惡劣，「把高雄這20年來的進步踩在腳底，盜用人家的創作心血」，呼籲將來檢察官跟法官要加重量刑。

針對這支影片爆發侵權一事，韓國瑜稱「不知道有這支影片」，王定宇則質疑「怎麼可能不知道？他也得利！」