保證金能否領回 彰化5縣長選將「阿婆生子」

彰化5位縣長候選人能否領回已繳納20萬元選舉保證金，縣選委會保守估算，每人起碼要拿到10萬5000票以上，才有機會領回， 否則將被沒入歸縣庫。（記者張聰秋翻攝）

2018-10-22 13:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕下個月（11月）24日就是選舉投開票日，依照「公職人員選舉罷免法」（簡稱「選罷法」）規定，候選人參選應繳納保證金，得票數若未達法定門檻，保證金將充公歸國庫。

彰化縣5位縣長候選人，登記參選時都各繳交20萬元保證金，5搶1席，選情激烈，誰能拿回20萬元保證金，同時還能拿到每票30元競選補助費，成為近來坊間討論的選舉話題。

選罷法第32條規定，登記為候選人時，應繳納保證金，保證金應於當選人名單公告日後30天內發還，不過，並非每位候選人繳出保證金都能發還，須達門檻才行。

彰化縣選舉委員會副總幹事吳淑玲表示，縣長候選人要拿回20萬元保證金，當事人選舉得票數須超過選舉區選舉人總數的10分之1，彰化縣約105萬公民投票總人數，除以10約10萬5000，候選人要獲得10萬5000張以上選票，可領回保證金，相對若未超過領回門檻要沒收保證金，而被收回的保證金將歸縣庫所有。

選罷法第43條規定，當選人在1人（單一選舉），得票數達該選舉區當選票數3分之1以上者，當選人在2人以上（複數選舉），得票數達該選舉區當選票數2分之1以上者，當選人可獲每票30元的競選費用補助款。

吳淑玲指出，如此來看，這次5合1選舉，除了縣長、鄉鎮長、村里長當選者，各能獲得每票30元的競選經費補助，複數選舉的縣議員、鄉鎮市民代表得票數，若能超過當選者票數的一定比例，也能獲得補助。