「克服東北季風的男人」 蔡英文盛讚陳光復

蔡英文總統授旗給陳光復，希望陳光復縣長連任之路旗開得勝。（記者劉禹慶攝）

2018-10-21 14:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕總統蔡英文今日參加澎湖縣長陳光復競選總部成立大會，以「克服澎湖東北季風的男人」形容陳光復，認為陳光復有效延長澎湖觀光季節，每年觀光客人數倍增超過百萬，呼籲民眾「房屋蓋一半、師傅不能換」，繼續支持陳光復。

今年澎湖百里侯之爭，呈現7搶1參選爆炸的激烈戰況，現任民進黨籍縣長陳光復連任之路，出現6位戰將強力挑戰，其中與國民黨提名的澎湖縣長候選人賴峰偉，更是重演17年前縣長選舉情況，只是主客角色易位，陳光復競選總部成立大會，也是7位候選人中最後一位成立。

由於陳光復擁有執政優勢，中央也是民進黨執政，競選總部成立大會，由蔡英文總統主帥親自出征，跨海抵澎為陳光復授旗、致贈包子粽子等，民進黨澎湖戰將也由立委楊曜領軍，包括馬公市長候選人黃健忠、湖西鄉長候選人洪添英、馬公市議員候選人陳慧玲、呂黃春金、陳永和及湖西鄉縣議員候選人蔡清續等人，一字在台上排開，希望能轟出全壘打，全數當選。

隨後蔡英文總統致詞時表示，陳光復舉辦2018世界最美麗海灣組織年會嘉年華會，舉辦國際盛會，有效延長澎湖觀光旺季，「克服澎湖東北季風的男人」陳光復當之無愧，讓澎湖觀光客人次每年超過百萬，朝向120萬人次前進，同時社福增加、負債減少、遊客變多及出生率提高等，呼籲民眾支持陳光復連任，讓澎湖明天會更好。

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