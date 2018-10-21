黃文玲嗆王惠美關說應退選 魏明谷說話了…

黃文玲（圖中）點名王惠美涉及為大統長基公司關說，公布新事證。（記者劉曉欣攝）

2018-10-21 13:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長選戰越來越精采，針對大統長基公司劣質油事件，無黨籍候選人黃文玲緊咬國民黨王惠美不放，繼日前嗆國民黨王惠美涉及關說後，今天再爆新事證，指稱王惠美涉嫌關說大統長基公司燕麥片，嗆王惠美應該退選；直到記者發稿前，王惠美競選總部對此沒有回應。

雖然王惠美總部迄今沒有回應，但民進黨縣長候選人魏明谷今天接受媒體提問時強調，在5年前爆發大統長基混油黑心事件，王惠美去關說，對方又供王惠美政治獻金，一個當立委就關說的人，如果當上縣長就會包庇，「那還得了」，所以，請王惠美要說清楚講明白，要向鄉親說明白，不然沒有資格當縣長候選人。

黃文玲今天在彰化市競選總部召開記者會，拿出2份文件指控王惠美涉及幫大統長基公司關說，黃文玲強調，這不是舊案重提，而是提出新事證。

黃文玲指出，她提出這2份文件均在2013年，起因是大統長基公司向財團法人醫藥工業技術發展中心（以下簡稱藥技中心）申請查驗，希望能讓「大統鮮味澳洲大燕麥片」登記為健康食品，但藥技中心認為，大統長基公司才向國外進口澳洲大燕麥片，但

2006委外進行功效試驗的產品，卻是向國內供應商所採購，要求大統長基公司就品質評估報告進行補件。

黃文玲強調，王惠美在接受大統長基公司請託後，同年向藥技中心關說，根據該單位回覆王惠美服務處「一般規定3年內，但已考量受理」，建議「重做實驗」，提供過去、現在何差異處。

黃文玲說，如果這不是關說？什麼才是關說？如此莫視食安問題又枉顧國人健康，沒有資格擔任彰化縣長？應該立即退出選舉。

王惠美競選總部今天下午成立，針對黃文玲記者會所提的內容，王惠美陣營迄記者發稿前均沒有做出任何回應。

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