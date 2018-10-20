風向變了？馬英九抽獎「死亡之握」 得主竟再中2獎

前總統馬英九抽到高姓民眾的摸彩券，兩人開心握手，「死亡之握」竟變「幸運之手」，高姓民眾接下來又被抽中2個獎。（記者林宜樟攝）

2018-10-20 19:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕前總統馬英九今天到嘉義縣陪同國民黨提名嘉義縣長候選人吳育仁拜票，他到番路鄉參加柿子節活動時，現場擔任抽獎人，抽到的高姓民眾獲得掃地機器人1台，他上台與馬英九握手合照，馬英九離去後，竟又被抽中2000元禮券等2個獎項，在場鄉親看傻了眼，直說：「死亡之握變成幸運之手？」

馬英九今天下午與前立委翁重鈞到中埔鄉，為吳育仁與嘉義縣議員候選人邱銀海聯合競選總部揭牌，推薦國民黨提名候選人；隨後到番路鄉半天岩紫雲寺參加番路鄉公所舉辦的「就柿有GO讚」，由鄉長林清根等人陪同上台，向民眾致意。

柿子節吸引大批人潮，半天岩紫雲寺周邊道路擠得水泄不通，柿子節活動消費滿200元可獲得摸彩券一張，馬英九為獎品掃地機器人抽出摸彩券，高姓民眾開心上台，和馬英九握手合影，馬英九隨後到紫雲寺拜拜；摸彩持續進行，沒想到高姓民眾又獲得2000元禮券等獎項，不斷上台領獎，台下民眾看傻眼，直說：「抽獎人都亂攪摸彩券了還能中，也太幸運！」

馬英九曾被網友開玩笑有「死亡之握」，但今天握手民眾連中3獎，讓台下鄉親議論紛紛，「轉運了？風向變啦？」

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