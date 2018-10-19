台南有信心翻盤？ 馬英九老實說：還要努力

前總統馬英九今天下午陪同台南市議員候選人林燕祝，在永康永強黃昏市場掃街拜票。（記者萬于甄攝）

2018-10-19 19:58

〔記者萬于甄／台南報導〕前總統馬英九今天下午陪同台南市永康區市議員候選人林燕祝，到永強黃昏市場掃街拜票，許多買菜民眾都熱情和馬英九握手，但被問及國民黨在這次台南市長選戰能否成功翻盤，馬英九坦言，「台南還要努力！」

國民黨高雄市長候選人韓國瑜近期人氣不斷攀升，讓外界認為高雄選情看似有機會翻盤，對此，馬英九認為，韓國瑜到高雄參選之前，就具有一定的知名度，尤其管理北農也有優異的績效，在議會被王世堅質詢對話的影片，觀看人次也有1000萬人。

馬英九說，韓國瑜原本就是轟動的人物，靠著「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」，再憑藉優秀的口才及特殊的風格，讓選民感到他出來參選，真的可以改變高雄，連帶其他縣市也有一樣的效應，包括台南在內。

至於媒體問到，台南是否有信心能夠翻盤？馬英九坦言，「台南還要努力，會全力以赴」，選情聲勢逐漸拉近。市議員候選人林燕祝則說，「台南靠大家全力以赴，絕對可以翻轉」。

馬英九這次南下，品嚐了永康永強黃昏市場有名的蔥油餅和水晶包，直呼好吃，不過，要他在蔥油餅和紅豆餅間選擇那一種好吃？馬英九笑說，「兩樣都好吃」，因為一個甜、一個鹹無法比較。