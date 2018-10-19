4敗0勝！ 連4屆對戰競選里長 他就是不放棄

新營南紙里長候選人郭崑德（右）、王信雄（左），從南縣到南市升格直轄市連續對戰四屆里長，在基層里長選戰中罕見。（記者楊金城攝）

2018-10-19 21:01

〔記者楊金城／台南報導〕第三屆台南市里長選舉今完成競選號次抽籤，其中新營區南紙里長候選人王信雄和郭崑德，從南縣到南市升格直轄市連續對戰四屆里長，在基層里長選戰中罕見，一般對戰最多二、三屆，兩人「王見王」也展現風度。

王信雄說，平常心看待，大家有心服務民眾是好事。三度敗陣的郭崑德，不氣餒，再捲土重來，他說，有競爭才有進步，里民福氣。

此外，新營南紙里長王信雄、新營太北里長王献彰、柳營中埕里長王天河都是南市溪北連任最長8任32年多的里長，從年輕當到老里長，3候選人都投入這次競選尋求連任9任里長，但都遇到對手挑戰。王天河豪氣的說，如果連任，4年後還要再拚第10任里長。

而新營延平里、永生里和好平里整編為永平里，3位現任里長蘇科全、陳國安和沈鈺麒都未退讓，競選下屆永平里長，選情激烈，也是南市溪北罕見的有3位里長競選同1里的選局，受到注目。

因三里整併為一里，新營現任里長沈鈺麒（右起）、蘇科全、陳國安競選下屆永平里長。（記者楊金城攝）