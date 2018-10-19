傻眼！候選人躺棺材抽籤影片曝光 網友：選吸血鬼？

雲林虎尾鎮長候選人陳獻堂躺在棺材裡前往抽號的影片曝光，令網友直呼「選吸血鬼？」。（圖擷取自爆廢公社）

2018-10-19 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕11月24日舉辦九合一大選，各參選人今（19）日辦理號次抽籤，卻有候選人在網路上引發話題，雲林虎尾鎮長候選人陳獻堂躺在棺材裡前往抽號的影片曝光，令網友直呼「選吸血鬼？」

民眾將影片上傳到臉書社團「爆廢公社」，當中能見陳獻堂躺在棺材中，由1名隨行法師與4名扮演出公祭的黑衣人推去抽號，在抵達目的地後，陳獻堂破棺而出並與現場民眾揮手致意，奇異的畫面吸引民眾拿出手機錄影，而陳隨後抽籤則抽得4號。

許多網友看完影片後，均感到相當無奈，紛紛留言指出「現在是要選諧星？」、「最好凍在裡面，不要出來」、「到底是誰投這些傻B的」、「為了選贏，什麼花招都有」、「盡做一些沒意義的事情」、「強烈覺得要參加選舉的候選人要先驗智商」、「推到焚化爐去吧」、「是誰找金正恩來輔選啦」、「這種候選人可以投嗎？亂七八糟」、「這不吉利吧，此舉動解釋穩系欸」。

但陳獻堂有話要說，他現為虎尾鎮公所課員，曾任虎尾鎮殯葬所所長，擁有碩士學歷，現仍在修讀博士，因不滿政治現況投入虎尾鎮長選舉，他認為棺材是讓大家升官發財，另台灣政治已死，以這樣方式抽籤主要目的是希望有志之士勇敢站出來參選，注入新血讓台灣政治重生。

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