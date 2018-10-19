蔡碧仲要每月公布善款 遭善款監督委員會打槍

2018-10-19 12:41

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮0206震災後，來自台灣、國外等上百萬筆善心捐款高達27億元，花蓮縣代理縣長蔡碧仲上任後裁示每月公布明細，縣府昨把善款明細資料送善款監督委員會審議，召集人張善政主持會議後，多數決定仍維持半年公布，蔡碧仲今早開記者會表示：「深感意外」。

蔡碧仲說，縣府已備妥所有善款明細資料，依法送善款監督委員會審議，不過委員會仍決議在12月公布，他服膺「依法行政、行政中立」的原則，因此尊重善款監督委員會的決定，按照委員會的決議，就在12月公布，他一定會在他12月卸任前，把善款明細全部公布清楚。

雖然明細公布遇到挫折，不過蔡碧仲仍將過去使用公款支出的感恩餐會、DVD光碟大禮包等支出明細公布，蔡碧仲說，經了解餐會吃飯、感恩包裹等沒有使用到善款，不過支應科目竟使用消防局緊急救護、衛生防疫等科目支出，他認為以不同預算科目採限制性招標支應，恐涉及規避採購法，針對支用預算科目不妥等疏失，將依相關規定檢討、送交論處。

前縣長傅崐萁在5月間舉行0206感恩餐會，並寄送捐款人20多萬份DVD光碟及震災專刊，由於專刊內多是傅崐萁及立委徐榛蔚的報導，遭縣議員莊枝財質疑傅崐萁利用公款幫自己及立委徐榛蔚造勢。依據今天公布的資料，餐會舉行花費354多萬元，DVD大禮包合計花費822萬元，使用消防局緊急救護、災害管理、衛生局醫政管理、防疫業務、食品安全、社會處身心障礙福利等科目支出。

記者撥打張善政手機未接，不過他在5月份時曾指出，善款使用項目已匡列完成，善款使用項目大概9成以上都定了，未來支用的錢就依照通過的項目動支。由於善款委員會已沒有密集開會，所以收支明細就依照公益勸募條例規定的時間半年公布一次。

縣府社會處指出，截至9月30日，善款實際收入為27.3億元，扣除已執行數，捐款剩餘數為16.9億元。已經備妥善款相關運用資料，只要經過善款監督委員會同意，隨時可以公布供外界檢視。

  • 花蓮縣代理縣長蔡碧仲今早開記者會說明善款支出問題。（記者王錦義攝）

    花蓮縣代理縣長蔡碧仲今早開記者會說明善款支出問題。（記者王錦義攝）

  • 花蓮縣代理縣長蔡碧仲今早開記者會說明縣府之前用在震災感恩餐會等公款支出明細。（記者王錦義翻攝）

    花蓮縣代理縣長蔡碧仲今早開記者會說明縣府之前用在震災感恩餐會等公款支出明細。（記者王錦義翻攝）

  • 花蓮縣代理縣長蔡碧仲今早開記者會說明善款支出問題。（記者王錦義攝）

    花蓮縣代理縣長蔡碧仲今早開記者會說明善款支出問題。（記者王錦義攝）

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