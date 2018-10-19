蔡碧仲要每月公布善款 遭善款監督委員會打槍

2018-10-19 12:41

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮0206震災後，來自台灣、國外等上百萬筆善心捐款高達27億元，花蓮縣代理縣長蔡碧仲上任後裁示每月公布明細，縣府昨把善款明細資料送善款監督委員會審議，召集人張善政主持會議後，多數決定仍維持半年公布，蔡碧仲今早開記者會表示：「深感意外」。

蔡碧仲說，縣府已備妥所有善款明細資料，依法送善款監督委員會審議，不過委員會仍決議在12月公布，他服膺「依法行政、行政中立」的原則，因此尊重善款監督委員會的決定，按照委員會的決議，就在12月公布，他一定會在他12月卸任前，把善款明細全部公布清楚。

雖然明細公布遇到挫折，不過蔡碧仲仍將過去使用公款支出的感恩餐會、DVD光碟大禮包等支出明細公布，蔡碧仲說，經了解餐會吃飯、感恩包裹等沒有使用到善款，不過支應科目竟使用消防局緊急救護、衛生防疫等科目支出，他認為以不同預算科目採限制性招標支應，恐涉及規避採購法，針對支用預算科目不妥等疏失，將依相關規定檢討、送交論處。

前縣長傅崐萁在5月間舉行0206感恩餐會，並寄送捐款人20多萬份DVD光碟及震災專刊，由於專刊內多是傅崐萁及立委徐榛蔚的報導，遭縣議員莊枝財質疑傅崐萁利用公款幫自己及立委徐榛蔚造勢。依據今天公布的資料，餐會舉行花費354多萬元，DVD大禮包合計花費822萬元，使用消防局緊急救護、災害管理、衛生局醫政管理、防疫業務、食品安全、社會處身心障礙福利等科目支出。

記者撥打張善政手機未接，不過他在5月份時曾指出，善款使用項目已匡列完成，善款使用項目大概9成以上都定了，未來支用的錢就依照通過的項目動支。由於善款委員會已沒有密集開會，所以收支明細就依照公益勸募條例規定的時間半年公布一次。

縣府社會處指出，截至9月30日，善款實際收入為27.3億元，扣除已執行數，捐款剩餘數為16.9億元。已經備妥善款相關運用資料，只要經過善款監督委員會同意，隨時可以公布供外界檢視。