照片曝光！ 王惠美出面認領「無主捷運旗」

2018-10-17 19:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣「無主捷運旗」話題炒了3天，今天國民黨縣長參選人王惠美才出面承認是其支持者所插，之前王惠美都一直否認「插旗」，為何今天出面承認，原來網路一張照片「早已露餡」，網路民眾「指證歷歷」，讓王惠美不得不出面「説清楚」。

其實，「捷運到我家」的旗子已經插了近一個禮拜，全縣各鄉鎮的臉書社群網站均有人po照，「捷運到永靖」、「捷運到大村」、「捷運到田中」、「捷運到埔心」、「捷運到二林」，旗子數量不少，有藍色、紅色，就是沒有綠色，究竟是誰插的？議會此刻開議，有議員按捺不住，質問魏明谷「是不是你插的？」於是「彰南、彰北搞捷運」議題在彰化縣「炸開」，魏明谷堅定否認，無黨縣長參選人黃文玲今天還到縣府「找凶手」，但她找錯對象，王惠美今主動承認，是她支持者插的，她也主張彰南要蓋捷運，由於王惠美在「前瞻計畫」公佈初期，一度反對捷運興建而被對手拿來大作文章，此次加碼「彰南蓋捷運」，究竟是對選情加分或扣分，還有待觀察，但今天網路盛傳，「王惠美遇到豬隊友」讓她不得不出面承認。

原來，這個行動保密到家，有人懷疑「全縣都要有捷運站了」，但日前支持者田尾、永靖插旗時，被民眾拍照前天晚間上傳網路，插旗者開著中型貨卡，後面載了10多面「捷運到田尾」的旗子，拍照者原本不知對方是哪個陣營，但回家把照片放大，旗子下方露出註名「彰化縣長參選人 王惠美」的包裝箱，上面還有標示「保存期限」。

此照片這2天在彰化縣各大社群網站瘋傳，民眾李昱誠說，「證據都這麼明顯了，還不出面承認」，民眾石先生說，插無主孤旗，千萬要小心，不要露餡，別被豬隊友搞砸了！