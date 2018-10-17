南下助選 馬英九評估全國選情：要加油！

南下助選，馬英九送香蕉勉勵滑輪選手。（記者邱芷柔攝）

2018-10-17 16:12

〔記者邱芷柔／屏東報導〕前總統馬英九今天下午南下屏東，為國民黨候選人蘇清泉助選，首站到潮州運動公園勉勵台灣滑輪選手，由台灣滑輪金牌教練林詠翔指導的溜冰舞龍隊伍，華麗登場迎接，讓馬英九大讚「矯若遊龍」，並為選手們送上香蕉，馬英九的民間友人蕉農徐貴源、石斑魚大王戴昆財等人也到場力挺，面對媒體追問對全國選情評估，馬英九說，要加油！

馬英九欣賞溜冰舞龍表演後，大讚台灣溜冰的實力讓他驚艷，他說，沒有人看過龍的樣貌，但這支隊伍演繹龍的形象與想像中相當接近，期待有一天能在奧運開幕表演中，看見這支「矯若遊龍」的溜冰舞龍演出。

馬在現場一一為滑輪選手們送上香蕉，並特別下場體驗，為選手們擔任起跑裁判，現場馬也與民間友人話家常，面對熱情民眾要求簽名，馬英九也來者不拒，展現十足親和力。

現場媒體追問馬對全國選情評估，馬雙手握拳，笑著回答「要加油！」後快步離去，心情看起來相當好。

馬英九在潮州約停留約50分鐘，預計接下來將陪同國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，到東港東隆宮、朝隆宮參拜，並到華僑市場與鄉親近距離接觸，預計下午17點30分參與蘇清泉東港後援會成立大會。

前總統馬英九今天下午南下屏東，為國民黨候選人蘇清泉助選，首站到潮州運動公園勉勵台灣滑輪選手。（記者邱芷柔攝）

馬英九大讚台灣溜冰的實力讓他驚艷。（記者邱芷柔攝）

南下助選，馬英九送香蕉勉勵滑輪選手。（記者邱芷柔攝）