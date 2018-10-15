體驗炒咖啡豆 馬英九：永遠做古坑咖啡後盾

前總統馬英九參觀古坑台灣咖啡時光廊道，在15年前參加2003第一屆台灣咖啡節開幕炒咖啡豆照片前留影。（記者黃淑莉攝）

2018-10-15 18:20

［記者黃淑莉／雲林報導］前總統馬英九2003年獲邀參加第一屆古坑台灣咖啡節開幕，以鐵鍋、鍋鏟炒咖啡豆，今天再度造訪華山體驗炒豆及手沖咖啡，馬英九強調將永遠做古坑咖啡後盾。

馬英九與國民黨雲林縣長參選人張麗善、斗六市長謝淑亞等人今天下午到古坑參觀古坑台灣咖啡時光廊道、體驗不插電咖啡館炭火炒豆及手沖咖啡樂趣。

2018古坑台灣咖啡節將於11月3日登場，華山休閒產業促進會在華山國小舉辦華山咖啡音樂嘉年華為台灣咖啡節暖身，馬英九南下為張麗善助選，應謝淑亞邀請前往華山喝咖啡。

謝淑亞指出，15年前第一屆台灣咖啡節當時雲林縣長張榮味特別邀請台北市長馬英九參加開幕，炒熱台灣咖啡，期盼台灣咖啡能成為台灣的拌手禮，讓雲林、台灣走上國際。

馬英九在當年與張榮味炒咖啡豆的照片上簽名，隨後與張麗善、謝淑亞一起體驗炭火炒豆，對用小陶壺炒豆與烘焙機烘豆差異很好奇。

馬英九表示，沒想到當年炒豆會成為古炕台灣咖啡歷史一部分，感到榮幸，今天體驗炒豆、現沖咖啡很有趣，擔任總統時有段時間送外賓古坑咖啡，但因數量不足中斷，希望產業繼續發展，他會永遠做古坑咖啡後盾。

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