柯文哲指「菲律賓說」失言 姚文智回嗆

對於柯文哲指「菲律賓說」失言，姚文智嗆回，乾脆說習近平讓中國強盛。（記者周彥妤攝）

2018-10-15 15:56

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨批評市長柯文哲動用網軍、柯粉，營造噤若寒蟬的氣氛，可能導致台灣變成菲律賓，柯則回應「這是失言」，菲律賓在杜特蒂當總統後，連6年經濟成長率逾6%。姚文智今聞訊回嗆，「他乾脆舉習近平也把中國搞得非常強大，請他講啊」、「我在跟他講人權，他跟我說經濟發展」。

對於柯文哲20日要在北投七星公園舉辦行動競選總部的園遊會，對比自己之前在公園舉辦造勢活動，遭北市府否決；姚說，市政資源也是他另外一個liar，表面上說公私分明，但不斷運用市政資源，包括置入媒體、拍攝影片；現在還用不同標準，只准自己開園遊會，不准他開音樂會，這就是柯市長的標準，大家都可以放在同個天秤檢驗自己跟柯。

姚說，他不會為了通過審核更正名目，做什麼事就說什麼話，做實事講實話，講出真相而且要講出讓台北進步的各項政策。

對於柯文哲指失言，說菲律賓經濟發展也有6、7%，姚文智說，「他乾脆舉習近平也把中國搞得很強大，請他講啊，我跟他講人權，他在跟我說經濟發展，拜託他把習近平的豐功偉業，他所崇拜的毛澤東通通講一遍」。