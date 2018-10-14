連趕五場競總成立 蘇貞昌：選會做事的人

蘇貞昌說，當年整頓二重疏洪道、漁人碼頭等都是和中央爭取錢，而現在的新北市政府都是用公文和中央對話，討不到，討到又不會做。（記者邱書昱攝）

2018-10-14 19:17

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天傍晚到樹林區參加新北市議員參選人廖宜琨聯合競選總部成立大會。蘇貞昌在致詞中說，擔任縣長時改善3個平交道、2個火車站，「要選會做事的，選每天和中央相嗆、相拚的，市政府討不到錢，市民很窮。」

上午連趕四場競總成立大會的蘇貞昌，看不出一絲疲態，他也以過去帶過的團隊，現在在中央擔任要職，可以看出帶隊的嚴謹，蘇貞昌強調自己一分鐘都不遲到，現在新北市八年，萬大樹林線拖很久，三環三線也還只是虛線。

蘇貞昌說，過去台北縣300間學校校長都是縣長決定，「縣長什麼態度、校長就什麼態度、學校就什麼態度，」跟自己、下一代都有關係。

他也提到整頓二重疏洪道、漁人碼頭等都是和中央爭取錢，而現在的新北市政府都是用公文和中央對話，「公文不錯，但如果沒收到就要出門；討不到，討到又不會做。」

蘇貞昌承諾，當選後要補助長輩假牙、垃圾袋降價，也不忘向台下民眾拉票，「兵分多路，一直拉，票高才能裝假牙、垃圾袋降價。」