再為姚文智站台 蔡英文讚：高帥、勤勞、提政策

總統蔡英文今天再度為民進黨台北市長參選人姚文智站台，更走入支持者群中握手致意；蔡英文也力讚姚文智勤跑基層，如在菜市場看到「高高帥帥」的就是姚文智。（記者簡榮豐攝）

2018-10-14 17:39

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智近日陸續於選區後援會成立授旗授證大會，今輪到內湖南港區，總統兼黨主席蔡英文二度為姚文智站台助陣，致詞提到，「相信大家感受到姚的選情正在向上提升」，籲支持者凝聚信心相挺，更力讚如在菜市場看到「高高帥帥」的就是姚，他不僅勤跑基層，又不斷提出政策，相當認真。

民進黨台北市黨部為姚文智營造氣勢，自9月28日至10月20日於台北市六個市議員選區後援會各辦一場授旗授證大會，總統兼黨主席蔡英文、行政院長賴清德接連出席擔任嘉賓、站台造勢。內湖南港區場今天下午於內湖國中活動中心舉行，姚陣營表示，現場湧入約2000人。

蔡英文致詞表示，這次選舉台北市是最重大的挑戰，大家都知道這場戰不好打，但相信都感受到姚文智的選情正在提升；她籲，外界不用猶豫、更不用懷疑，一起支持姚文智！台下民眾頻頻高聲響應，蔡笑得燦爛回應：「士氣很好，精神也很好呢！」

蔡英文表示，她常鼓勵姚文智，選舉的輸贏不是一定，只要一步一腳印，拚命往前衝，就像桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅都是這樣拚到底；她也說，從後面拚到前面的參選人，都有「認真」的特質，「勤勞勤勞再勤勞，政策政策再政策」，發現姚文智都非常認真執行。

蔡英文說，姚文智勤跑菜市場，不分早晚，幾乎通通去過，「如果在菜市場看到一個高高帥帥的，就是姚文智」；她說，菜市場是能聽到最多民意的地方，勤跑菜市場絕對沒有錯，大家給他鼓掌一下。

提到政策，蔡說，姚文智不但很努力，而且提出的政見也接軌中央，中央推危險老屋重建，姚文智也提出要「公辦都更」，就是盼用政府的公信力促進都市更新的發展與速度，這對雙北非常重要，畢竟老舊建物太多不安全，需要市長帶領更新；另外，很多家長擔心小孩沒去處玩樂，姚文智也提出「fun電樂園」，主張設立親子遊戲館，盼讓爸媽放心、小孩開心。

蔡英文說，姚文智在高雄做過很多事情，過去協同整治惡臭的愛河、打造「駁二藝術特區」，這都是時任高雄市長謝長廷和姚文智開始的，「台灣人民記性很好，會給做事的人公道」；另外，姚文智對內湖南港也有規劃，提出打造流行產業聚落的政見，對於解決內湖交通問題，也主張推動首都環線。

「做總統跟大家拜託！」蔡英文說，國際局勢發生很多變化，我們必須站穩腳步力求改革，認真建設壯大台灣，是現階段當前任務，盼人民支持我們，共同捍衛國家主權及台灣尊嚴，這次選舉要告訴世界，我們要保護國家主權及國家尊嚴，選票集中支持、更多選票、國家更團結，要給全世界看看。

底下民眾頻喊「總統加油」，蔡英文頻頻微笑，回說，她很高興，以為台北市選情很困難，但聽到支持者聲音很大；蔡英文又問：「給蔡英文拜託一下好不好？」台下民眾頻頻喊：「好！」蔡英文也要在場支持者允諾打出台北市的最好成績、為首都市長選戰全力以赴，「團結有力」！

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