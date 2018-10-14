「每一天基隆都變得更好」總統蔡英文為林右昌站台

蔡英文（中）為林右昌（右）站台，她稱讚林右昌是所有縣市長中，最會爭取經費的。（記者林欣漢攝）

2018-10-14 13:04

〔記者林欣漢／基隆報導〕總統蔡英文今天出席爭取連任的基隆市長林右昌的競選總部成立大會，她盛讚每一次來，都感受到基隆的改變，每一天，基隆都變得更好，林右昌用政績證明了一件事，就是只要給民進黨機會，就可以為城市帶來改變。

蔡英文說，今天她會從北到南跑好幾個地方，參加很多參選人的競選總部成立活動，第一場來到基隆，因為這是台灣頭，是最重要的地方。

蔡英文指出，基隆田寮河變乾淨了、街道纜線開始整理了、海洋廣場更美麗了，連東岸停車場，都改造成基隆的新景點。同時，火車站旁的道路拓寬了，軍港碼頭跟營區也遷移了。「微笑港灣」的夢想，正在一一實現，這都是因為有林右昌。

蔡英文說，前幾天，基隆有一位百歲人瑞說，林右昌是70年來做最多建設的市長，沒有錯，因為有林右昌當市長，基隆不只變美麗，過去年年墊底的施政滿意度跟城市光榮感，也因為林右昌帶來的建設跟改變，從吊車尾變成前段班，他翻轉悲情的城市，把不可能變成可能，將基隆從黑白變彩色，從不快樂變幸福。

「好的市長、好的建設，我們要支持。」蔡英文表示，不只基隆人要支持林右昌，中央政府也會支持，林右昌是所有縣市長中，最會爭取經費的，「我最了解，3年多來，爭取到中央的競爭型補助超過100億元。」

蔡英文提到，大家期盼已久的輕軌捷運，已經納入前瞻基礎建設計畫。郵輪轉運中心，也開始規劃執行。其他像是軍港西遷、西二、西三倉庫旅客中心，也都是中央和地方合作的計畫，「我當總統後，中央已經在基隆投資超過160億元。」

「市容變漂亮，城市在進步，產業有發展。」蔡英文說，不只要做建設，而且要做有品質的建設，2018年的「國土建設特別貢獻獎」就是頒給林右昌，因為現在基隆市，不論都市設計，或是公共工程品質，都大幅進步。更難得的是，他還能夠兼顧財務平衡，他當市長，已經為基隆減債了超過28億。

蔡英文強調，進步，還要再更進步，林右昌用政績證明了一件事，就是只要給民進黨機會，就可以為城市帶來改變。再給林右昌4年時間，讓改革繼續走、建設繼續做，繼續為基隆打拚，繼續為台灣打拚。