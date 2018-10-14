68年前被槍決 促轉會撤銷「幌馬車之歌」鍾浩東罪名

鍾浩東（左）與蔣碧玉（右）夫妻，1940年至中國參加抗戰，抗戰勝利後返台從事教育工作，鍾擔任基隆中學校長，在1950年10月14日被押赴馬場町刑場槍決。（資料照）

2018-10-14 08:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕基隆中學校長鍾浩東在68年前的今天，被國民黨政府槍決於馬場町，他被帶往刑場前高聲唱著「幌馬車之歌」赴義。行政院促轉會本月5日舉行「第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，含鍾浩東在內1270名政治受難者判決名單，在「幌馬車之歌」歌曲旋律下，名單送入碎紙機銷毀。

「黃昏時候，在樹葉散落的馬路上，目送你的馬車，在馬路上幌來幌去地消失在遙遠的彼方。在充滿回憶的小山上，遙望他國的天空，憶起在夢中消逝的一年，淚水忍不住流了下來。馬車的聲音，令人懷念，去年送走你的馬車，竟是永別。」

據了解，1950年10月14日槍決那一天，鍾浩東被關在青島東路軍法處看守所，清晨6點他在年輕憲兵押解下，一邊唱著「幌馬車之歌」從容走出押房，被送至馬場町結束33歲一生，而促轉會特地在儀式上播放「幌馬車之歌」，追悼因白色恐怖犧牲的受難者。

據鍾浩東之妻蔣碧玉（蔣渭水的養女）過往回憶記載，鍾浩東在1940年帶領她與表弟李南鋒3人離台，赴中國響應蔣介石國民黨政府要抗日，結果一行人被當成日本派去間諜扣留，一度差點被槍斃，所幸最後證明清白，才留在中國多年參加抗日游擊。

二戰後1946年4月，人在中國的鍾浩東選擇回台，他向廣東省政府租了一艘「沙班輪」，分3批將在廣州上萬名台胞送回台灣；同年8月，他也在友人推薦下接掌基隆中學校長。

蔣碧玉憶及，1948年秋天鍾浩東刻鋼板、辦「光明報」，1949年憲兵特務就來抓人，她從同房難友口中得知，自己是被關在青島東路軍法處，她在牢中也看到被抓的丈夫鍾浩東，由2名難友攙扶走過押房，身體上帶有被拷打傷痕。

軍法處在10月14日槍決鍾浩東，事後派人通知蔣碧玉，要人至殯儀館領屍，家屬在停屍車上看見3副棺材，裏頭分別裝著鍾浩東、李蒼降、唐志堂3人遺體，鍾浩東的胸部挨了3槍，手中還緊抓著一把土，棺材板內夾了2封留給妻子、母親的遺書。

鍾浩東遺留手書寫著，「我知道汝的心情將會受到莫大的衝擊，汝將沉淪於悲痛的苦海中，但是我希望汝能很快就丟掉悲傷的心情，勇敢的活下去...父親、母親，請都不必悲傷，諸弟妹努力求進，以諸弟妹的聰明天資，必有所成就，我將永遠親愛汝、懷念汝，祝福汝。」

據悉，促轉會首波撤銷名單中，除了有因侯孝賢電影「悲情城市」所描述「幌馬車之歌」場景，較為人熟知的鍾浩東外，畢業於台北帝國大學的外科醫生郭琇琮，亦在首波有罪撤銷名單中。

促轉會調查，在光明報事件後，基隆市工委與台大法學院支部均被破獲，台北市工委遭瓦解，自二二八事件後左傾的郭琇琮，被國民黨政府逮捕後，被關在台北延平南路保密局南所，郭被判處二條一唯一死刑，於1950年11月槍斃於馬場町。