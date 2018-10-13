扁憂綠營選情 徐佳青：不要給病人太多刺激！

2018九合一大選在即，陳水扁在臉書上表示民進黨繼續自我感覺良好，不具備危機與憂患意識的話，那麼後果不堪設想。（記者蘇芳禾攝）

2018-10-13 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕將於今年11月24日舉行的九合一大選開始進入倒數階段，前總統陳水扁在今天就表示，若是民進黨繼續自我感覺良好，不具備危機與憂患意識的話，那麼後果不堪設想。對此民進黨回應，陳水扁是保外就醫的病人，外界不需要太認真地去解讀他所陳述的內容，也希望外界別再給陳水扁更多刺激。

在選戰之日將近，目前由民進黨執政的台中市以及一直以來長期執政的高雄市選情趨緊。今天陳水扁透過臉書「陳水扁新勇哥物語」指出，年底由綠色執政的13個縣市可能會掉5到8個，「（民進黨）如果看到高雄、台中二都的選情重大變化，仍然自我感覺良好，選擇逃避諉過，渾然不知喚起支持者的危機意識與憂患意識，什麼事都可能發生！」

據《新頭殼》報導，民進黨的副秘書長徐佳青回應表示，前總統陳水扁是保外就醫的病人，他所接觸到的資訊多少與現實有落差。她認為，外界不必在意或是太認真去解讀扁想要傳達的內容，也呼籲外界不要給病人太多刺激！

有關於在「陳水扁新勇哥物語」今天的發文上特別點名的高雄、台中2縣市，高雄地方知情人士站出來表示，綠營在高雄的基本盤恐怕難全數開出，而市長候選人陳其邁選戰策略不完善，隨著韓國瑜的聲勢上漲，陳的陣營也開始改變策略，目前陳的支持度也回穩；民進黨高雄市立委管碧玲則表示，目前陳其邁仍保持領先，但她認同現在要有「危機意識」，相信「韓國瑜的高峰結束，是我們衝刺的起點」。

台中市綠委張廖萬堅則指出，林佳龍第一次執政推動不少改革和建設，他表示對手盧秀燕雖然主要打空汙，但事實上也提不出什麼具體的解決方案，而且盧的政見很多都是林佳龍任內已經開始實施，「我們訴求讓佳龍再做4年，把跟中央爭取的建設延續下去。」