華僑節大會同台 馬英九與陳建仁大唱反調

2018-10-11 10:26

〔記者施曉光／台北報導〕副總統陳建仁、前總統馬英九與國民黨主席吳敦義今天上午同台出席「慶祝第66屆華僑節大會」，先致詞的陳建仁向僑胞宣傳蔡政府執政推動許多民主改革，創造台灣經濟佳績，但隨後致詞的馬英九大唱反調，痛批蔡政府執政下台灣經濟遲緩，兩岸關係衝突，而且民主出現危機，吳敦義則把談話重點放在過去馬政府的執政成績，還說馬英九是「老馬識途」，「從來不會走錯路」，台下僑胞聆聽後用力鼓掌、大聲叫好，與對陳建仁的反應明顯有別。

陳建仁致詞後先行離去，所以沒有聽到馬、吳談話，但一直坐在台上的僑委會主秘張良民則相當尷尬。馬、吳離去後，張良民致詞時加以「消毒」表示，馬英九、吳敦義對時政提出許多看法，但他認為沒有哪一個政黨是完全的好或壞，每個政黨對於台灣發展各有不同的思唯，應該尊重各界看法，他並請現場人士也參考一下蔡英文總統在昨日國慶文告中提出的許多看法，歡迎大家一起思考台灣的未來。

陳建仁表示，蔡總統上任後推動許多重大改革，而且已經展現成果，不論經濟成長率、股市指數都創歷年罕見的好成績，許多國際大企業在台投資或擴張投資計畫，同時推動司法改革，透過政黨法、修正公投法，健全台灣民主政治，同時完成促轉條例的立法，推動尋找真相與和解，深化台灣民主價值。

陳建仁還說，蔡政府執政下，國際關係良好，台美邦誼，在兩岸關係上則堅持不走對抗的立場，雖然台灣一直極盡最大努力，維持區域和平與兩岸穩定，但中國當局卻不斷破壞兩岸現狀，在國際上打壓台灣。

不過，陳建仁所提的政績，被隨後致詞的馬英九批評的一文不值。

馬英九表示，雖然政府認為台灣經濟現在的情況非常好，但就全世界平均經濟成長率3.7％，台灣還是在「後段班」，而且2016年世界經濟復甦以來，台灣並沒有在「前段班」，股市去年雖然成長15％，但週邊國家如日、韓、新、港、美、德成長都在20％以上，「我們跟別人比還比不上」，而且瑞士洛桑管理學院所做的國家競爭力排比，蔡政府執政3年來的總平均是15.5％，李登輝時代15％，陳水扁時代16％，他執政時代則是11.5％。

談到能源政策，馬英九表示，政府推動2025非核家園目標，全世界與台灣的專家都認為不太可能，因為再生能源不確定性高，要以再生能源取代核能非常危險，就像大家都是先找到新工作，才會辭掉舊工作，以防兩頭落空，再生能源還未成長到一定程度的情況下就廢核，這是「棄馬找馬」、「殺馬找馬」。

馬英九還質疑，蔡英文總統當初競選總統時提出維持現狀，讓大家以為過去他執政時的現狀可以繼續維持，沒有告訴大家不接受「一中各表、九二共識」，但「一中各表」就是所謂現狀的一部分，導致中國大陸與台灣不往來，除了陸客來台數目已經減少200萬，對岸也完全不考慮採購民進黨執政縣市的水果，反觀國民黨執政的台東縣長黃健庭，今年就賣了500公噸水果到對岸，看到台灣人民現在生活過不下去，「我們國民黨大選失敗後，使得這麼多人民痛苦，讓我內咎自責，因此我們要想辦法拿回政權。」

此外，馬英九批評蔡政府執政下，原本22個邦交國，如今已失去5個，他並舉已經和台灣斷交的巴拿馬為例，過去在他執政期間原本就想與中國建交，但被中國拒絕，原因就是中國怕因此傷害台灣，因此台灣要發展外交，一定要先維持良好的兩岸關係。

對於陳建仁稱蔡政府深化台灣民主，馬英九也唱反調說，過去台灣是亞洲與世界的民主燈塔，但兩年下來，許多人憂心台灣是否還自由民主，或變成一位美國學者所說的「不自由的民主」，民進黨不但通過不當黨產處理條例，日前還把中影公司100多億資產認定為國民黨附隨組織而凍結，完全沒有經由法院判決，這不叫無罪推定，而是推定有罪。

他還說，促轉會最近還發生東廠事件，前副主委在內部會議把促轉會定位為明朝東廠，「東廠成員都是太監，我不知道他們為何這樣說，因為促轉會同仁不是太監，這個動作非常奇怪」，而1月就已選出的台大校長，教育部迄今不聘任，侵害憲法保障的大學自治。（10:55更新）