北漂青年有多少？ 高市府反擊：別拿不正確數據討論

基本所得來自縣市居住地以外比例統計（記者王榮祥翻攝）

2018-10-08 20:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對選舉話題「高雄北漂青年數」﹖高雄市政府今以明確統計來源為基礎，強調北漂30萬或50萬人絕非正確，並要求不同政黨批評市政時須提出有根據的統計來源、以利公平討論。

高市府彙整五項說明：

第一，根據戶政計算，高雄市20至40歲出生至今人口變化，與20年前相比僅差6696人，對外界所說外移30萬人、或50萬人，提出者必須提供真實資料來源。

第二，根據勞動部資料，2006年底工作在高雄、由公司投保的勞保投保人數96.5萬，2017年底成長到111.2萬，成長14.7萬人；至於網友提問外籍勞工投保數字，根據勞工局統計2006-2017年共增加約2萬位外籍勞工投保，就算扣掉外籍勞工投保數，高雄仍實質增加12.6萬餘工作及常住人口。

第三，依據2017年主計總處家庭收支調查，「基本所得來自縣（市）居住地以外的比例」，高雄市僅5.3%，遠低於北部縣市如新北市31.3%、台北市13.8%、新竹縣46.8%，也顯示高雄市有一定程度吸納就業的穩健環境。

第四，觀察平均每戶可支配所得，縣市合併後，高雄市從2011年的85萬6346元，成長到2017年的98萬5517元，共成長15.1%，6都第2、僅次於台南市；平均每人每年可支配所得，高雄市從2011年27萬成長到2017年32萬元，共成長18.4%，代表實質所得成長。

第五，所謂「年輕人口減少8萬人」，是用2010年的25-34歲年輕人口數，對比於2017年底的年輕人口數，差距是呈現人口結構的改變，改變的主因則是少子化，並非真有8萬位年輕人移出，如以同樣標準看其他縣市，六都年輕人口都是減少，新北更減少11萬人，高雄並非最嚴重。

高市戶政統計20到40歲人口變化（記者王榮祥翻攝）

六都勞保投保數與移工投保數（記者王榮祥翻攝）

六都平均可支配所得統計（記者王榮祥翻攝）

六都平均每人每年可支配所得（記者王榮祥翻攝）