巴拉圭總統獲台科大名譽博士 兩國共造台巴科技大學

巴拉圭總統阿布鐸認為，教育可成為國家繁榮的引擎，盼透過與台灣合作，建設台巴科技大學，提升人才培育，讓全民幸福。（記者吳柏軒攝）

2018-10-08 16:52

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣與最遠邦交國巴拉圭將共建「台巴科技大學」，預計明年展開招生，其中最大功臣為巴國總統阿布鐸，並引進台灣科技大學師資，目標要把台巴科大建為中南美洲最棒科大，台科大今天下午也頒授名譽管理學博士給阿布鐸，表彰兩國友誼，共創未來願景。

台灣最遠邦交國－巴拉圭多人遠渡重洋來訪，巴拉圭總統阿布鐸今下午來到台灣科技大學，接受台科大頒發名譽管理學博士學位證書，副總統陳建仁、教育部長葉俊榮及外交部等官員皆到場見證，會場上亦由台、巴兩國各派員歌舞歡慶，炒熱現場氣氛。

陳建仁上台致詞表示，巴拉圭是距離台灣最遠的邦交國，但雙方各項交流密切，邦誼穩固，巴國總統阿布鐸也在國際場合替台灣爭取國際參與機會，更在今年的聯合國大會上替我國仗義直言，而阿布鐸亦主張提升教育品質，盼藉由科技、工程等專業人才，協助國家發展建設，而藉由台科大協助，相信可對巴國有助益。

阿布鐸今天也從台科大校長廖慶榮的手中接下名譽博士學位證書，他說，公眾人物一生中都有難忘時刻，今天就是其一，除感動外，肩上擔子也更重，表示自己與台灣淵源深，充滿情感與景仰，對於台科大協助建設台巴科技大學，也等於是台科大在南美洲設立分校，對此計畫深具信心，盼讓教育成為國家繁榮的引擎，也因有台灣一流學者在列，可望讓巴拉圭在世界科學、技術的地圖上，佔有一席之地。

台科大校長廖慶榮說，台科大創校成功、與台灣成長的相關經驗，可移轉至台巴科大，如今該校建設已啟動，目前台科大已派3名師資到該校，教當地高中生學習微積分先修課程，未來每年也將派10幾位老師輪流前往該校，也規劃了資訊工程、工業工程、營建工程、機械工程等4個科系，相信能吸引到中南美洲、歐美乃至全世界的優秀師生。