首次國是訪問給台灣 阿布鐸：60年前父親曾見證兩國建交

總統蔡英文8日以軍禮歡迎來訪的巴拉圭共和國總統阿布鐸。（記者羅沛德攝）

2018-10-08 14:45

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今會晤來訪的巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）伉儷，感謝巴拉圭政府和人民在她今年率團訪問時的熱情接待，亦期盼透過兩國元首的互訪，未來台巴的合作交流，能夠有更多新進展、新成果。

蔡總統致詞時表示，今年8月，她率團訪問巴拉圭，出席阿布鐸總統的就職典禮，對於巴拉圭政府和人民的熱情接待，她要再次表達由衷的感謝。她很高興短短一個多月後，就能在台灣接待阿布鐸總統伉儷。這不但是阿布鐸總統第一次以總統身分訪問台灣，也是上任後的第一次國是訪問，非常具有意義。

蔡總統說，阿布鐸總統才學兼備，在巴拉圭政壇的表現非常亮眼，和第一夫人席凡娜（Silvana López Moreira de Abdo）女士廣受民眾的支持。

蔡總統強調，台灣和巴拉圭在各領域的合作，有兩國人民共同努力的心血，也充滿許多人的理想和期待。我們會加強獎學金及各項技職訓練合作，也將調高巴拉圭牛肉輸入台灣的配額，來促進雙邊經貿關係。

蔡總統說，今年2月，《台巴經濟合作協定》已經生效，阿布鐸總統這次來訪，也將親自主持巴拉圭投資商機說明會，促進雙方企業界的互動交流。希望阿布鐸總統和訪團貴賓都能藉由行程，了解台灣各項經貿建設的最新發展，並再次體驗台灣人的好客和熱情。

蔡總統最後表示，今年台灣和巴拉圭建交邁入第61年，巴拉圭政府新領袖新氣象，我們也期待透過今年兩國元首的互訪，未來台巴的合作交流，能夠有更多新進展、新成果。

阿布鐸總統致詞時則表示，他非常榮幸到訪台灣，來到台灣有回到家的感覺。他就職之後的第一次國是訪問決定來台灣，是因為兩國邦誼是奠定在共同價值上。雖然彼此地理距離遙遠，但有相似的歷史，兩國情誼奠定在相同的信仰，而非利益的交換。

阿布鐸總統指出，他對此次訪台有特殊情感，他的父親在60年前曾親自見證兩國建交。他也盼可將當初種下的理想和夢想，繼續發揚光大。巴拉圭是台灣真實的摯友，希望未來兩國能進一步深化合作關係，共謀人民福祉。

隨後，兩國元首為持續深化雙方篤睦友好關係，簽署「聯合聲明」，重申台巴兩國基於民主機制共享的價值與原則，承諾持續深化兩國傳統友好邦誼。台灣感謝巴拉圭長期堅定支持其全面參與國際組織之友誼，巴拉圭肯定台灣對經濟、教育、農牧及花卉等領域之協助，對巴國發展做出重要貢獻。台巴兩國將開啟新階段關係，聚焦在促進投資、增進貿易及推動基礎建設，並在2018年至2023年間付諸實施。