就業所得來自外縣市僅5.3％！ 高市議員：北漂人數被惡意操弄

高市議員邱俊憲質疑有人惡意操作北漂人口（記者王榮祥攝）

2018-10-08 11:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄北漂青年到底有多少﹖真有30萬到50萬嗎﹖高市議員邱俊憲今根據行政院主計處統計指出，就業所得來自居住縣市以外比例，高雄僅5.3%、位居各縣市倒數第六，亦即絕大多數高雄市民都是在高雄就業，邱俊憲質疑某些政治人物所說的北漂人口數十萬﹖到底怎麼算的﹖

邱俊憲搬出諸多政院統計數據，直言各縣市因為產業特性不同，本來就會吸納不同專業人力，加上十多年來全台普遍面臨高齡化、生育率低的問題，致使部分人力移動，這都是很正常的現象。

不料選舉一到，許多情況被擴大解讀、刻意操作，反而誤導大眾，他舉鮮少被注意的行政院主計處就業所得來自居住縣市以外比例統計為例，高雄僅5.3%、位居各縣市倒數第六，絕大多數高雄市民都是留在高雄就業。

邱俊憲說，這項指標顯示基隆、新竹與新北，是就業所得來自居住縣市以外比例最多的縣市，但他絕不會因此質疑基隆、新竹或新北，也不會擴大解讀這些縣市人口跑到別地方工作，因為這屬於各地產業特性。

邱俊憲再舉去年平均每人可支配所得為例，高雄數據比合併時成長15％，雖然不算太多，但也不至於很窮，他無法理解有人說高雄又老又窮﹖到底根據在哪﹖

高市代理市長許立明認為，有些議題需在對的基礎上討論，整個過程才有意義，如果有人說高雄北漂青年30萬到50萬﹖至少應拿出具體根據，否則就是錯誤資訊、甚至是惡意造謠。

他舉高雄市1981年出生人口48920，這些市民朋友現在36歲，而高市36歲人口為47525，差距僅千餘人，代表絕大多數36年前出生在高雄的鄉親，現在仍留在高雄生活﹔許立明坦言一定有部分青年在外縣市工作，各縣市都一樣，但絕沒有像某些選舉人物所說的數十萬人。