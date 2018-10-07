黃敏惠競選總部成立 馬、吳站台「挺黃棄蕭」

前總統馬英九（右四）、國民黨主席吳敦義（右三）今晚出席該黨提名嘉義市長參選人黃敏惠（右五）競選總部成立大會。（記者王善嬿攝）

2018-10-07 21:51

〔記者王善嬿、陳璟民／嘉市報導〕國民黨提名前嘉義市長黃敏惠回鍋參選，今晚在市立體育場外舉辦競選總部成立大會，前總統馬英九、前副總統蕭萬長、黨主席吳敦義、前黨主席吳伯雄、黃復興黨部主委金恩慶等人都來站台助選，營造正藍軍團結氣象與「棄蕭（脫黨參選的市議會議長蕭淑麗）保黃」的意味不言可喻。

黃敏惠競總成立現場吸引兩、三千名支持者，馬英九、吳敦義晚上八點帶著黃敏惠大進場，炒熱氣氛；馬致贈黃「好彩頭、包子粽子、馬造型交趾陶」三項禮物，吳則授戰旗給黃，拉抬聲勢，祝福當選。

馬英九表示，黃敏惠再出馬不只涉及個人成敗，也是國民黨二０二０年重返執政的關鍵；馬談及，八八風災後，黃敏惠要求中央撥款疏濬八掌溪和牛稠溪，他接受建議，撥款疏濬，解決了嘉市的淹水問題，月前「八二三水災」嘉市沒有大淹水，也是那時努力把排水系統做好，「那個人」（暗指民進黨市長涂醒哲）割稻尾。

吳敦義說，依行政院主計總處資料，黃敏惠任內營利事業銷售額高峰達二千二百五十八億多元，涂上任三年來則累計減少了五百八十一億元；蕭萬長說，黃敏惠再出馬，提出打造嘉市成為台灣西部走廊新都心的經濟政策。

吳伯雄批評，應該超然的國家機關變成東廠，總統府是競選辦公室的中心，推薦黃敏惠的經歷完整，透過市長選舉提醒民進黨蔡英文政府反省並改正過去兩年的錯誤；金恩慶呼籲，黃復興黨部在嘉市的朋友「集中選票，唯一支持黃敏惠」。

黃敏惠說，提出「台灣西部新都心」經濟政策，就是以嘉市為中心，五十公里為半徑畫一個圓，從南彰化到台南有二百萬人口，發展生活產業創造新都心，她向選民喊話，自己經過九年主政經驗，加上三年多淬煉，「未來一定讓您驚艷。」

黃敏惠表示，這場選舉很艱困，「還有人扯後腿」（暗指蕭淑麗），但是流汗流淚沒關係，請支持者與她一起用勇氣創造夢想。

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