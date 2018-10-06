從早到晚 前總統馬英九屏東為蘇清泉站台

2018-10-06 15:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕前總統馬英九今天（6日）到屏東為國民黨縣長參選人蘇清泉站台，他上午先赴潮州鎮參加蘇清泉婦女後援會成立大會，下午將前往內埔、屏東市黃昏市場與屏東民族夜市掃街拜票，爭取鄉親支持。

馬英九在出席蘇清泉婦女後援會成立大會時，談到憂心水果銷路問題，他表示，到大樹看種鳳梨的農民友人，動員朋友採購好幾百箱鳳梨，雖然今年鳳梨產季快結束，他還是忍不住替農民想明年有沒有辦法銷，透過各種管道和中國聯絡，得到的訊息是「民進黨執政的縣市不考慮」，屏東一定也是這樣。

馬英九還說，但是今年在國民黨執政的縣市還可以賣到中國，像台東賣去的鳳梨就有五百公噸，因為要看產地證明，情況已經非常明顯，民進黨執政台灣的經濟只會壞不會好，台灣的團結只會差不會強，整個國家在往下走；他還說，看到最近發生的「東廠事件」，覺得不可思議，所以呼籲國民黨一定要自強要團結，要把屏東贏回來，只有把屏東、高雄以及所有的縣市贏回來，台灣才有希望。

前總統馬英九預計下午到內埔參訪青年農民林軒禾檸檬合作社，再陪同蘇清泉與內埔鄉在地黨籍民代、幹部座談，接著到屏東市陪蘇清泉到黃昏市場掃街拜票，並與屏東市黨籍民意代表、里長座談，晚間前往屏東觀光夜市掃街拜票。