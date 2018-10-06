傳雷倩坐鎮指揮「戰情室」 婦聯會成耶穌之附隨組織？

婦聯會稱不是國民黨的附隨組織，而是耶穌基督的附隨組織；黨產會委員研判，婦聯會想把宗教、教會系統扯進來，用以捍衛385億元「不樂之捐。（記者陳鈺馥攝）

2018-10-06 08:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會本週四（4日）甫舉辦婦聯會第三次聽證會，婦聯會資深常委及代表會中侃侃而談，婦聯會不是國民黨的附隨組織，而是耶穌基督的附隨組織；對此，黨產會委員研判，婦聯會想把宗教、教會系統扯進來，用以捍衛385億元「不樂之捐」，將繼續調查，不讓勞軍捐淪私產。

據調查，婦聯會為迎戰黨產會，婦聯會主委雷倩要求婦聯會全體同仁上周末加班備戰，基於雷倩常常對員工動之以情，每次提到她自己為了婦聯會每晚忙到2點，會哽咽不已，婦聯會員工也不好意思報加班費。

據悉，為處理聽證會攻防，婦聯會上週在美齡樓成立「戰情室」，由雷倩坐鎮指揮，在吃午餐前會先帶領員工禱告，將耶穌信仰灌入婦聯會內，有別於辜嚴倬雲時代的「封建制度」。

黨產會委員表示，看得出來雷倩是自己跳下來有備而來，不過74次勞軍捐分配會議紀錄資料清楚載明，進出口同業公會勞軍捐款是由國民黨社工會主導分配給婦聯會、軍友社，透過戒嚴時期一黨專政方式，當年沒有進出口商敢不交，怎會是樂捐。

委員強調，婦聯會的財產是透過國民黨分配，及總裁蔣宋美齡的權力取得，不是耶穌基督給的，婦聯會以前還與國民黨婦工會一同佔用軍方寶慶營區辦公，顯然是國民黨附隨組織，不必扯說是耶穌的附隨組織。