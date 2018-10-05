竹市藍營許明財推育幼政策 不分區立委來背書

2018-10-05 19:49

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨不分區立委王育敏今天到國民黨提名的新竹市長許明財競選總部，為許明財背書所提出的育幼政策，王育敏說，許明財有執政經驗，提出的育幼政策都是實質照顧幼兒，呼籲市民讓有經驗的市長來帶領市民，也讓國民黨在竹市重返執政。

許明財昨天提出幼兒教育政策，他說，未來若當選市長，會提升幼兒教育課程內容，也會擴大辦理公立托兒所，減輕家長負擔；同時會提升營養午餐品質並檢討國小課輔問題。

國民黨不分區立委王育敏也來助陣，她認為許明財的政見有遠見，提出擴大公幼、輔導私幼等政見，希望減輕家長濟壓力，且有國際觀，因會提高雙語教學，讓孩子英文從小扎根，才能與國際接軌及具備競爭力。

對於營養午餐的問題，更可見許明財有愛心，對學童營養午餐的菜色會嚴格把關，這些與她主張監督營養午餐的態度一致，未來她也會在立法院透過修法來推動。

此外，他也認為許明財重公平，了解貧富差距問題，了解公私立幼兒園落差與國小學童的課後照顧問題，相信透過市政工作，可以讓每個孩子均等受教。

許明財說，幼兒教育必須再往下扎根，因此他主張新增公立幼兒園，且由政府出面整合，讓小孩子享有同等受教權，且順利銜接小一課程。據悉，竹市現有公立幼兒園約35家，公幼比例差距大，恐造成幼兒學習教育資源不對等，因此他主張增設公立幼兒園，除可減輕家長負擔，也能平衡公私幼兒園比例。

另外，他也提出營養午餐菜色的把關監督，會讓營養午餐符合色香味俱全的目標，讓孩子喜歡吃營養午餐，至於課後照顧服務，也會檢討現行狀況，符合家長接送需求及教育人力的平衡。