盧秀燕籲應通知死人申復？ 段宜康：得靠暗黑超能力！

國民黨籍台中市長參選人盧秀燕領銜提出的「反空污公投」連署書中，傳出有18萬2848份遭到剔除。盧秀燕呼籲中選會通知相關連署人，讓有異議就能申復。對此，民進黨立委段宜康在臉書粉專直呼，這「得靠暗黑超能力」。（資料照）

2018-10-02 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍台中市長參選人盧秀燕領銜提出的「反空污公投」連署書中，傳出有1萬1849人在提案前已往生。盧秀燕呼籲中選會通知相關連署人，讓有異議就能申復。對此，民進黨立委段宜康在臉書粉專直呼，這「得靠暗黑超能力」！

段宜康先前曾撰文表示，「這11849位亡靈，國民黨應該可以委託侯大法師探詢他們的意願。擲出三次聖筊，就算連署有效」，今天稍早他的臉書粉專另分享盧秀燕有關「應通知連署人申復」的言論，直言「召喚亡靈申復，得靠暗黑超能力」，並調侃「中選會如果沒這個本事，我可以提供侯友宜大法師的聯絡電話」。

國民黨的「反空污」公投，經中選會審查發現，送交的49萬7193份連署書，有18萬2848份遭到剔除，其中死人連署達1萬1849份，約佔總連署數的2.38%，比例並不低。中選會認為此種連署有相當高的可能性構成犯罪行為，2日委員會將討論是否依循過去慣例，依法提出刑事告發。

對於18多萬份連署書被認定無效，盧秀燕發布新聞稿回應覺得可惜，並稱應重視每位人民表達意見的連署權，建議中選會將無效的連署書每份結果列出，通知相關連署人，使其若有異議便能申復，同時呼籲中選會以「促成展現人民意志」的精神，讓公投成案，在年底選舉時交由人民決定。