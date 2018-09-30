首場市黨部造勢晚會 蘇貞昌、余天共唱《快樂的出航》

蘇貞昌（中）笑說自己是余天的粉絲，他站在旁邊也可以稍稍對嘴。（記者邱書昱攝）

2018-09-30 22:01

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天晚間前往新店區，舉辦首場市黨部新店區造勢晚會，現場邀請台語歌手施文彬、民進黨新北市黨部主委余天的女兒余苑綺到場，宛如小型演唱會，蘇貞昌到場時也被余天鼓舞，合唱《回鄉的我》、《快樂的出航》。

恰巧造勢晚會地點碰上一旁的慈龍宮萬善堂迎神活動，現場支持者和信徒加總超過1000多位，產生另類的加成效果，蘇貞昌抵達現場也先上香致意。

蘇貞昌表示，首場市黨部造勢活動選在新店，就是重視新店，擔任縣長時保留碧潭吊橋、興建中安便橋、安坑一號道路，未來上任新北市長後，也會加速推動捷運施作，也要加快新店周遭老屋都更，並替長輩補助假牙、垃圾袋降價政策。台下民眾用力揮旗叫好。

有趣的是，余天遞上給蘇貞昌麥克風笑說，一定要唱歌才會放你走，讓蘇趕緊說自己也是粉絲，站在旁邊可以稍微對嘴，兩人合唱《回鄉的我》，以及蘇貞昌點歌的《快樂的出航》。

余天受訪時說，以後這種造勢晚會不要像競選活動，而是歌唱活動，每一位參選人都要上台唱歌，就是希望有快樂、好的競選環境；他也稱讚蘇貞昌的唱歌功力，「唱歌還不錯，不是很專業但是ok啦。」