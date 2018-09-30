鄭功進競選總部成立 林佳龍高喊「市長過關，議會席次過半」

2018-09-30 15:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕競選連任的台中市議員鄭功進，今天上午於南區舉辦聯合競選總部成立大會，台中市長林佳龍喊出「市長過關，議會席次過半」口號，他強調，鄭功進原是基層里長，從基層扎根到議員，服務相當熱誠，民進黨在東區與南區提名三人，這兩區「應該是三席比較妥當」，希望支持者不要大意，必須讓鄭功進當選。

台中隊南區「再出發」 林佳龍、鄭功進聯合競選總部熱鬧成立

距離年底大選邁入最後倒數55天，東區、南區市議員鄭功進，選在台中市長林佳龍的「起家厝」南區忠明園道旁，舉辦聯合競選總部成立大會，市長林佳龍之外，南區22個里的里長（含候選人）幾乎全數到齊，立法院副院長蔡其昌、立法委員黃國書、張廖萬堅、何欣純、市議員陳淑華、何明杰、何文海、賴佳微知名法醫高大成及交通局長王義川等人皆上台助陣，期盼市長林佳龍與市議員鄭功進皆能雙雙連任，繼續當基層朋友最堅實的後盾。

林佳龍表示，鄭功進是東南區中最勤於市政的優質好議員，問政品質有口皆碑，凡是他所提出的寶貴建議，市府幾乎照單全收，當然日常基層服務的效率也是一等一；蔡其昌也說，像鄭功進這種重視基層關懷的好議員，就像是街頭巷尾隨處可見的「肉燥飯」，平易近人卻又口齒留香，鄉親一定要讓他能夠繼續連任；張廖萬堅、黃國書、何欣純等人，也不約而同大力讚賞鄭功進服務團隊的專業與積極，簡直比送瓦斯的人更有效率，東區知名廟宇南天宮主委吳光雄，甚至延後出席早已排訂好的參香行程，特別前來肯定鄭功進議員，始終秉持著關公信仰的忠義精神，為民喉舌之餘也不忘濟弱扶強。

鄭功進強調，今天特別選在南區忠明園道旁，率先成立競選總部，除了這裡是佳龍市長的起家厝之外，更象徵中央地方執政一條龍的台中隊正式成軍，若能順利連任，定會跟佳龍市長及蔡其昌副院長等4位委員共同努力，讓基層的聲音，有效反映在具體的施政上，才不會辜負選民的支持。