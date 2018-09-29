桃市議長成立競總 鄭文燦、陳學聖到場祝賀

邱奕勝在中壢區成立競選總部，市長鄭文燦站台，並致贈好彩頭祝賀。（記者李容萍攝）

2018-09-29 23:16

〔記者李容萍／桃園報導〕尋求連任的桃園市議會議長邱奕勝29日晚上在中壢區中豐路封街成立競選總部，現場以「Yes We Can，中壢有議長，建設更成長」作為選戰主軸，湧入近約8000位鄉親舉旗吶喊「邱奕勝凍蒜」，國民黨市長參選人陳學聖、市長鄭文燦、立委吳志揚、呂玉玲、副議長李曉鐘和逾30位不同黨籍的現任議員和議員參選人都到場，場面聲勢浩大，展現連任氣勢。

陳學聖表示，自己跟邱奕勝很有緣分，不僅生日同一天、名字都有「勝或聖」，姓氏邱、陳，耳朵分別在右邊、左邊，兩人天生就是一對；議長在議會經常扮演公道主的角色，所以今天才會有這麼多的議員放下自己選區的選戰，出席這場盛會，他籲請鄉親將選票投給國民黨，讓國民黨籍的市議員當選，讓議長順利連任，帶領桃園發展。

吳志揚提到，議長在國民黨失去政權後，更是國民黨的精神領袖，他當縣長時，中壢有議長，再加市長魯蛋（魯明哲），和立委陳學聖，如今雖然位子有所不同，但只要把市長的位置換成陳學聖，中壢就4個輪子到位，桃園市就會成為最務實發展最快的六都。

鄭文燦站台時強調，桃園市每項重大建設能讓別的縣市羡慕，讓市民有感，除了市政團隊的努力，重大建設能落實，桃園做了最好的典範，他要感謝議會的支持，重大建設能超越對立、翻轉桃園，不僅是只有鄭文燦，也包括議長，能調和鼎鼐、溝通內外和整合不同意見，中壢每項重大建設，都有議長的影子，他也預祝議會龍頭高票當選。

邱奕勝也感性表示，從政將邁入25年，下午還遇到擔任升格前中壢市民代表的前中壢市長方力脩，當時的縣長是劉邦友，擔任議員進入議會時的縣長是前副總統呂秀蓮，後來是最年輕的財經專家朱立倫和前縣長吳志揚，如今是台大高材生、記性最好的鄭市長，每位首長有不一定的特性，大家都在為桃園進步在努力，並和大家站在一起翻轉桃園、進步中壢，當初縣政預算300多億、人口不到150萬，如今市府送到議會的預算達到1100億、人口已達221萬，他知道鄉親的期望很深，未來也會更努力讓進步加快。

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